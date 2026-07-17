Астраханский кооператив «Победа» проиграл спор за гаражи у Чернобыльского сквера

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу гаражного кооператива № 15 «Победа» в Астрахани на решение предыдущей инстанции в споре об аренде земли на ул. Тютчева. Инстанция сослалась на постановление городской администрации от 2022 года, по которому члены ГК могут заключить договоры аренды с муниципалитетом для размещения металлических гаражей, сообщает «Каспий инфо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд отказал астраханскому гаражному кооперативу "Победа" в продлении аренды земли

Фото: Яндекс Карты Суд отказал астраханскому гаражному кооперативу "Победа" в продлении аренды земли

Фото: Яндекс Карты

Судебный спор возник после того, как в июне 2024 года администрация города уведомила «Победу» об одностороннем отказе от договора аренды земельного участка 12,3 тыс. кв. м, на котором с 2004 года стояли гаражи. ГК обратился в управление муниципального имущества для заключения допсоглашения и продления договора еще на пять лет. Чиновники отказали кооперативу, сославшись на то, что после истечения срока договора, продленного до 2017 года, арендатор утратил имущественное право на заключение договора без торгов. После этого «Победа» подала иск в Арбитражный суд Астраханской области.

Суд установил, что срок договора аренды, заключенного с ГК «Победа», истек еще в ноябре 2017 года, но кооператив продолжил пользоваться участком при отсутствии возражений со стороны администрации, что переквалифицировало соглашение в бессрочное. Как отметила инстанция, ссылка кооператива на закон № 58-ФЗ, позволяющий продлевать аренду без торгов, несостоятельна, поскольку данная норма применима лишь в случае, если на момент обращения срок действия договора не истек.

Поскольку срочный договор завершился в 2017 году, право на упрощенное продление утрачено. Суд также принял во внимание ранее вынесенное решение Астраханского областного суда, подтвердившего право муниципалитета на односторонний отказ от исполнения бессрочного договора при условии трехмесячного уведомления арендатора. Требования кооператива суд не удовлетворил. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе.

Марина Окорокова