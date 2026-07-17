Первая ракетка мира Арина Соболенко открыла именные корты в Минске

Лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко приняла участие в открытии двух грунтовых кортов Tigerhood, построенных при поддержке медиапроекта First&Red. Они находятся возле минской школы №86, расположенной рядом со спортшколой «Смена».

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Фото: Andrew Couldridge / Reuters Арина Соболенко

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

В этих школах первая ракетка мира училась и делала свои первые шаги в большом теннисе. Открытие кортов было приурочено к приезду Арины Соболенко в Минск перед началом североамериканской серии турниров.

Концепция дизайна и название кортов вдохновлены образом тигрицы — символом силы и грации, который прочно ассоциируется с теннисисткой. На церемонии открытия Арина Соболенко подчеркнула, что новые корты помогут воспитанникам «Смены» усовершенствовать навыки игры на грунтовом покрытии.

«Когда-то и я начинала в ''Смене'', прошла весь этот путь и смогла достичь вершины мирового тенниса. Очень надеюсь, что эти новые красивые корты помогут вырасти новым звездам, с которыми мне еще предстоит встретиться на корте»,— сказала спортсменка, которая также является амбассадором First&Red.

«Невозможно подделать и искренние эмоции детей, которые болеют за Арину. Поэтому эти корты — не просто подарок родному городу и школе, но и инвестиция в детскую мечту. Мы верим, что, выходя на эти корты, новые поколения выпускников ''Смены'' будут видеть перед собой пример человека, который в свое время точно так же начинал здесь свой путь и смог достичь своей мечты — стать первой ракеткой мира»,— подчеркнул управляющий акционер FONBET (букмекер является официальным партнером First&Red) Валентин Голованов.

Мероприятие посетили 1 тыс. человек. После церемонии открытия первая ракетка мира провела мастер-класс, раздала автографы и приняла участие в открытой дискуссии, где рассказала о дальнейших планах.

Арине Соболенко 28 лет. На ее счету 24 титула под эгидой WTA в одиночном разряде. В том числе белоруска является четырехкратной победительницей турниров Большого шлема.

Арнольд Кабанов