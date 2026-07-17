Первая ракетка мира Арина Соболенко открыла именные корты в Минске
Лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко приняла участие в открытии двух грунтовых кортов Tigerhood, построенных при поддержке медиапроекта First&Red. Они находятся возле минской школы №86, расположенной рядом со спортшколой «Смена».
Арина Соболенко
Фото: Andrew Couldridge / Reuters
В этих школах первая ракетка мира училась и делала свои первые шаги в большом теннисе. Открытие кортов было приурочено к приезду Арины Соболенко в Минск перед началом североамериканской серии турниров.
Концепция дизайна и название кортов вдохновлены образом тигрицы — символом силы и грации, который прочно ассоциируется с теннисисткой. На церемонии открытия Арина Соболенко подчеркнула, что новые корты помогут воспитанникам «Смены» усовершенствовать навыки игры на грунтовом покрытии.
«Когда-то и я начинала в ''Смене'', прошла весь этот путь и смогла достичь вершины мирового тенниса. Очень надеюсь, что эти новые красивые корты помогут вырасти новым звездам, с которыми мне еще предстоит встретиться на корте»,— сказала спортсменка, которая также является амбассадором First&Red.
«Невозможно подделать и искренние эмоции детей, которые болеют за Арину. Поэтому эти корты — не просто подарок родному городу и школе, но и инвестиция в детскую мечту. Мы верим, что, выходя на эти корты, новые поколения выпускников ''Смены'' будут видеть перед собой пример человека, который в свое время точно так же начинал здесь свой путь и смог достичь своей мечты — стать первой ракеткой мира»,— подчеркнул управляющий акционер FONBET (букмекер является официальным партнером First&Red) Валентин Голованов.
Мероприятие посетили 1 тыс. человек. После церемонии открытия первая ракетка мира провела мастер-класс, раздала автографы и приняла участие в открытой дискуссии, где рассказала о дальнейших планах.
Арине Соболенко 28 лет. На ее счету 24 титула под эгидой WTA в одиночном разряде. В том числе белоруска является четырехкратной победительницей турниров Большого шлема.
В период с 2023 по 2025 год Арина Соболенко показывала стабильно высокие результаты в мировом женском теннисе. Она неоднократно становилась первой ракеткой мира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA), а в 2025 году была признана теннисисткой года WTA, заработав $15 млн и установив рекорд по сумме призовых за сезон.
За эти годы Соболенко выиграла четыре титула Большого шлема: Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024, 2025). Она также победила на турнирах WTA 1000 в Майами и Мадриде, и WTA 500 в Брисбене. Важно отметить, что она смогла дважды подряд защитить титул на Открытом чемпионате Австралии, чего никому не удавалось более десяти лет. Это также примечательно, что второй белорусской первой ракеткой мира она стала после Виктории Азаренко.