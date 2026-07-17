«Воронежкомплект» продает в облцентре производственный комплекс за 270 млн

ООО «Воронежкомплект» выставило на продажу производственно-складской комплекс общей площадью 2,5 тыс. кв. м с земельным участком 7,5 тыс. кв. м в собственности. Объект находится в Советском районе Воронежа. Его стоимость — 270,1 млн руб. Об этом сообщило издание De Facto.

Объект обеспечен центральными коммуникациями (отопление, электро- и водоснабжение, канализация). Также на нем проведен интернет. Комплекс состоит из двух складов — отапливаемого (1,4 тыс. кв. м) и неотапливаемого (1,1 тыс. кв. м). Высота потолков — 10 м. На территории установлены два козловых крана грузоподъемностью по 12,5 т каждый, высота подъема — 8 м, подкрановые пути — 60 м.

В компании De Facto пояснили, что комплекс изначально возводился для сдачи в аренду и длительное время приносил стабильный доход. Однако впоследствии актив перестал быть стратегически интересным для собственников, в связи с чем принято решение о его продаже. Если покупатель не найдется, объект продолжит функционировать как арендный бизнес.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Воронежкомплект» зарегистрировано в мае 1999 года в Воронеже. Компания специализируется на оптовой торговле машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Директором является Олег Ушаков. Учредители — Светлана Лунина и Александр Ермашов, им принадлежат по 50% долей компании. В 2025 году выручка ООО «Воронежкомплект» составила 6,9 млрд, чистая прибыль — 18 млн руб.

Сегодня стало известно, что воронежское ООО «Производственное объединение "Воронежский станкоинструментальный завод"» (аффилировано с ООО «Воронежский станкостроительный завод») выставило на продажу двухэтажное здание и два земельных участка. Общая стоимость объектов — 120 млн руб.

Кабира Гасанова