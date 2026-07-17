Связанное с банкротящимся заводом в Воронеже ООО продает недвижимость за 120 млн
Воронежское ООО «Производственное объединение "Воронежский станкоинструментальный завод"» (ООО «ПО "ВСЗ"», аффилированное с ООО «Воронежский станкостроительный завод») выставило на продажу двухэтажное здание и два земельных участка. Объекты находятся на проспекте Труда, 48/1 в областном центре. Их общая стоимость составляет 120 млн руб. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».
Продающееся здание ООО «Производственное объединение "Воронежский станкоинструментальный завод"»
Фото: «Авито»
Согласно объявлению, реализация активов осуществляется «напрямую от собственника». Площадь двухэтажного здания равняется 830 кв. м. Земельные участки суммарно на 6,3 тыс. кв. м расположены вокруг строения. Согласно объявлению, один из них находится в долгосрочной аренде у дошкольного учреждения (по данным 2ГИС — частного детского сада «Звездочка»). Здание имеет несколько отдельных входов и подключено к инженерным коммуникациям. Есть техническая возможность подведения газа. На участке возможна реконструкция существующих построек или строительство новых.
По данным Rusprofile, ООО «ПО "ВСЗ"» зарегистрировано в августе 2008 года в Воронеже. Компания специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Олег Чернышов. Учредителем выступает воронежское ООО «ВСЗ — сервис» (управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе). Владелец 99% долей — господин Чернышов, оставшийся 1 % также контролируется им через местное же ООО ТД «Хохольские пески» (оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием). 2025 год ООО «ПО "ВСЗ"» отработало с нулевой выручкой, убыток составил 16 млн руб.
Олег Чернышов также является учредителем ООО «Воронежский станкостроительный завод». Компания зарегистрирована в августе 2008 года для производства металлообрабатывающих станков. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По решению Арбитражного суда Воронежской области в отношении организации с сентября 2021 года открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим назначен Владимир Барников.
- Представитель ООО «ПО "ВСЗ"», контактный номер которого размещен в объявлении на площадке «Авито», от комментариев «Ъ-Черноземье» отказался. Дозвониться по номерам компании, указанным на Rusprofile, не удалось. В ООО «Воронежский станкостроительный завод» сообщили, что не располагают информацией о продаже объектов.
Накануне стало известно, что в Воронеже продают производственную базу с железнодорожным тупиком за 600 млн руб. Представитель продавца заявил, что владелец решил продать актив из-за реструктуризации бизнеса, но отказался назвать, кто именно является собственником.