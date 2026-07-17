Связанное с банкротящимся заводом в Воронеже ООО продает недвижимость за 120 млн

Воронежское ООО «Производственное объединение "Воронежский станкоинструментальный завод"» (ООО «ПО "ВСЗ"», аффилированное с ООО «Воронежский станкостроительный завод») выставило на продажу двухэтажное здание и два земельных участка. Объекты находятся на проспекте Труда, 48/1 в областном центре. Их общая стоимость составляет 120 млн руб. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продающееся здание ООО «Производственное объединение "Воронежский станкоинструментальный завод"»

Фото: «Авито» Продающееся здание ООО «Производственное объединение "Воронежский станкоинструментальный завод"»

Фото: «Авито»

Согласно объявлению, реализация активов осуществляется «напрямую от собственника». Площадь двухэтажного здания равняется 830 кв. м. Земельные участки суммарно на 6,3 тыс. кв. м расположены вокруг строения. Согласно объявлению, один из них находится в долгосрочной аренде у дошкольного учреждения (по данным 2ГИС — частного детского сада «Звездочка»). Здание имеет несколько отдельных входов и подключено к инженерным коммуникациям. Есть техническая возможность подведения газа. На участке возможна реконструкция существующих построек или строительство новых.

По данным Rusprofile, ООО «ПО "ВСЗ"» зарегистрировано в августе 2008 года в Воронеже. Компания специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Олег Чернышов. Учредителем выступает воронежское ООО «ВСЗ — сервис» (управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе). Владелец 99% долей — господин Чернышов, оставшийся 1 % также контролируется им через местное же ООО ТД «Хохольские пески» (оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием). 2025 год ООО «ПО "ВСЗ"» отработало с нулевой выручкой, убыток составил 16 млн руб. Олег Чернышов также является учредителем ООО «Воронежский станкостроительный завод». Компания зарегистрирована в августе 2008 года для производства металлообрабатывающих станков. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По решению Арбитражного суда Воронежской области в отношении организации с сентября 2021 года открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим назначен Владимир Барников.

Представитель ООО «ПО "ВСЗ"», контактный номер которого размещен в объявлении на площадке «Авито», от комментариев «Ъ-Черноземье» отказался. Дозвониться по номерам компании, указанным на Rusprofile, не удалось. В ООО «Воронежский станкостроительный завод» сообщили, что не располагают информацией о продаже объектов.

Накануне стало известно, что в Воронеже продают производственную базу с железнодорожным тупиком за 600 млн руб. Представитель продавца заявил, что владелец решил продать актив из-за реструктуризации бизнеса, но отказался назвать, кто именно является собственником.

Кабира Гасанова