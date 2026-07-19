В России на 25% выросла аварийность с велосипедистами

По итогам шести месяцев 2026 года количество аварий с пострадавшими велосипедистами выросло на 24,2%. Всего таких ДТП произошло 2,9 тыс., в них погибло 123 человека (+7,9% год к году) и ранено 2,8 тыс. (+25%). Данные опубликованы в отчетности ГИБДД, которую изучил «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По абсолютному количеству велосипедных аварий лидируют Москва (302), Санкт-Петербург (265), Краснодарский край (169), Нижегородская область (131) и Красноярский край (93). По числу погибших — Краснодарский край (8), Москва (7), Владимирская область (6), Санкт-Петербург (5) и Нижегородская область (5).

Одновременно с этим, по данным ГИБДД, за прошедшее полугодие на 32,4% выросло число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, моноколес и пр.); на 13,6% — с участием тракторов и других самоходных машин, на 9% — с участием автобусов.

Ранее «Ъ» сообщал о росте аварийности с выездом на полосу встречного движения.

Подробнее читайте в материале «Двойная сплошная дает осечку».

Иван Буранов