UDP Auto допустила техдефолт по купону на 1,4 млн рублей

Компания UDP Auto (ООО «Ю Ди Пи Авто») объявила о техническом дефолте по выплате 27-го купона облигаций серии БО-01. Сумма неисполненных обязательств перед держателями бумаг составила 1,4 млн руб.

В уведомлении, направленном представителю владельцев бондов (ООО «Юнилайн капитал менеджмент»), эмитент пояснил, что выплаты не будут произведены в связи с намерением компании обратиться в арбитражный суд с заявлением о собственном банкротстве.

Решение о подаче иска о несостоятельности было принято единственным участником «Ю Ди Пи Авто» — ООО «Группа Ю Ди П» — 29 июня. До этого эмитент уже направлял запрос представителю облигационеров о возможности реструктуризации долга.

В компании отмечали, что изначальный бизнес-план строился исходя из прогнозов устойчивого роста российского авторынка, однако текущая экономическая ситуация не позволила сохранить платежеспособность.