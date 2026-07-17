ЕС впервые ввел санкции против России за «удары по Киеву»

Европейский совет расширил список антироссийских санкций и пополнил его пятью компаниями и одним физлицом. Основанием для применения ограничений впервые стали «удары по Киеву».

Речь идет об ударах в ночи на 1 и 5 июля. Все включенные в список связаны с группой компаний ABS Electro, которая разрабатывает и производит электронные и радиоэлектронные компоненты для БПЛА.

Среди них — председатель совета директоров Ирина Харисова и пять предприятий, которые «вносят вклад в разработку систем, повышающих возможности российских беспилотных летательных аппаратов» «Шахед» и «Герань». Кроме того, компании производят автоматизированные системы управления для российского энергетического сектора.

Анонсированный в июне 21-й пакет антироссийских санкций включает в себя ограничения против российского энергетического сектора, компаний-производителей БПЛА, а также временную заморозку потолка цен на российскую нефть. Против его принятия выступила Греция. Причиной, по данным Financial Times, стали интересы бизнеса страны, связанные с поставками СПГ.