Мэрия Нижнего Новгорода направила 127 млн рублей на ремонт убежищ с 2022 года

На восстановление защитных сооружений в Нижнем Новгороде из муниципального бюджета в 2022–2025 годах направили 127 млн руб., еще 47,4 млн руб. на бомбоубежища предусмотрено в 2026 году. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее департамент финансов городской администрации и депутаты думы решили обратиться к мэру Юрию Шалабаеву с просьбой увеличить бюджетное финансирование на восстановление убежищ. Председатель комиссии думы по бюджетной политике Марк Фельдман напомнил, что средства необходимы, в частности, для покраски стен, чтобы защитные сооружения соответствовали требованиям безопасности и могли принять граждан. Также необходимо проработать маршруты эвакуации граждан, полагают в думе.

В мэрии добавили, что план эвакуационных мероприятий регулярно актуализируется в зависимости от поступающих задач. Тем не менее депутаты планируют провести выездное совещание, чтобы проверить состояние убежищ.

Владимир Зубарев