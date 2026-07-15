Депутаты попросят мэрию Нижнего Новгорода увеличить расходы на убежища

Депутаты думы Нижнего Новгорода обратятся в мэрию с просьбой увеличить бюджетное финансирование убежищ, сообщил председатель комиссии думы по налоговой политике Марк Фельдман на заседании 15 июля. «С позапрошлого года, когда требовались миллионы рублей, чтобы правильной краской покрасить бомбоубежища, ничего не сдвинулось. Вот, дожили», — отметил господин Фельдман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2026 году на обустройство убежищ в муниципальном бюджете запланировано 44,3 млн руб., уточнил директор департамента финансов Юрий Мочалкин. Заявка на дополнительные расходы направлена главе города Юрию Шалабаеву, подчеркнул господин Мочалкин.

Также депутаты планируют провести выездное совещание по поводу состояния бомбоубежищ.

Владимир Зубарев