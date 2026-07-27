Триста миль в час по воздуху

Лондонский журнал Airways опубликовал интервью с профессором Арчибальдом Монтгомери Лоу, озаглавленное «Будущее авиации». Профессор Лоу — выдающаяся личность, человек с бурным и одновременно научным воображением. Он высказал следующие взгляды на будущее путешествий по воздуху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: E. O. Hoppe / Getty Images Фото: E. O. Hoppe / Getty Images

Современные авиаперелеты, когда пассажир заперт в тесной кабине, далеки от комфорта. Самый большой дискомфорт и главная причина укачивания — шум двигателя. Профессор Лоу твердо убежден, что авиационные двигатели будущего будут бесшумными, с тщательно разработанными глушителями и с существенно уменьшенными зазорами клапанов по сравнению с теми, которые существуют сейчас, чтобы снизить вибрацию клапанов.

Кроме того, еще не достигнут предел скорости в авиаперелетах. И это никак не связано с человеческими ощущениями. «Если поместить человека в закрытую коробку и отправить его в полет по прямой линии со скоростью 400 миль в час, как он сможет понять, с какой скоростью движется, или ощутить какие-либо негативные последствия?» — спрашивает профессор Лоу.

Профессор Лоу предсказывает вытеснение деревянных самолетов цельнометаллическими конструкциями, а бензиновых двигателей — гораздо более безопасными, работающими на мазуте. Многие авторитетные специалисты разделяют его точку зрения. Но, возможно, некоторых из них удивит такое утверждение профессора: «В конечном итоге все летательные аппараты могут начать приводиться в движение энергией, передаваемой в воздух с беспроводных станций». Вот еще более необычное предсказание: «Нет причин, по которым металлические самолеты не могли бы совершать посадку или взлет с использованием электромагнитного поля».

Много изменений, по мнению профессора, произойдет на аэродромах: «В настоящее время аэродромы являются одним из главных препятствий для развития авиации. В конечном итоге улицы будут перекрыты крышами, чтобы обеспечить посадочные площадки для самолетов. Аэропорт будущего будет совсем другим, чем тот временный, пустынный и грязный, каким он является сейчас. Через сто лет или даже раньше авиапутешественник войдет в комфортабельный и хорошо оборудованный зал ожидания в центре города. Не будет тряски при взлете, но самолет, установленный на поворотной платформе, будет запускаться в воздух с помощью катапульт и лететь в космосе со скоростью более 300 миль в час» (300 миль в час = 483 км/ч).

О взглядах профессора Лоу на авиацию будущего писал в 1926 году журнал Scientific American.

Материал подготовил Алексей Алексеев