Путин обсудил с Совбезом приоритеты России в АТР

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Обсуждались приоритеты внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и работа ведомств на этом направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам президента, АТР — это одно из важнейших направлений для России как экономически, так и политически. Он отметил, что на этом направлении уже сделано многое и попросил министра иностранных дел Сергея Лаврова рассказать о планах МИДа по организации работы различных ведомств в регионе.

Владимир Путин уже говорил о смещении экономической активности в АТР и стремлении создать справедливую систему международных отношений. За последние полгода Россия нарастила экспорт и импорт в страны Азии: +14,5% (до $141,5 млрд) и +8,8% (до $79,6 млрд) год к году соответственно. Один из главных партнеров страны в регионе — Китай. Москва регулярно заявляет о равных и партнерских отношениях с Пекином.