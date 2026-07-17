Платежная система «Мир» продлила партнерство с РПЛ

Платежная система «Мир», с 2022 по 2026 год являвшаяся титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), получила статус официального партнера высшего футбольного дивизиона. Как сообщила пресс-служба организации, стороны заключили четырехлетний контракт.

Соглашение в пятницу, 17 июля, подписали президент РПЛ Александр Алаев и генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин. Последний сообщил, что платежная система «предложит болельщикам интересные активности на трибунах и за их пределами».

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. Титульным спонсором соревнования вместо платежной системы «Мир» станет Альфа-банк.

Арнольд Кабанов