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NYP: в США продали дом детства Дональда Трампа

Неизвестный покупатель приобрел особняк в нью-йоркском районе Квинс, в котором будущий президент США Дональд Трамп провел первые четыре года своей жизни. Об этом сообщает газета New York Post.

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Фото: Paramount auctions

Фото: Paramount auctions

Фото: Paramount auctions

Фото: Paramount auctions

Фото: Paramount auctions

Фото: Paramount auctions

Фото: Paramount auctions

Фото: Paramount auctions

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Фото: Paramount auctions

Фото: Paramount auctions

Фото: Paramount auctions

Фото: Paramount auctions

Фото: Paramount auctions

Фото: Paramount auctions

Фото: Paramount auctions

Фото: Paramount auctions

При этом издание не сообщает ни имя покупателя, ни точную стоимость сделки. Известно, что в ноябре прошлого года дом выставили на продажу за $2,3 млн, но к лету 2026 года запрашиваемая цена снизилась до $1,99 млн.

Дом в английском стиле в 1940 году построил отец нынешнего американского лидера Фред Трамп. Он располагался в состоятельном квартале Квинса «Jamaica Estates». Будущий президент жил в нем с семьей до 1950 года. В доме было пять спален и четыре ванные комнаты. Позже семья переехала в более просторный дом в том же районе.

В начале 2025 года риелтор Томми Лин приобрел здание, которое находилось в плачевном состоянии, за сумму чуть более $800 тыс. Он объяснил, что взялся за этот проект только потому, что это дом детства Дональда Трампа. Позже риелтор вложил еще $500 тыс. в восстановление и реконструкцию здания. Всего за восемь месяцев дом был полностью обновлен. После этого его выставили на продажу.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Дональд Трамп является 45-м президентом США и миллиардером, который до своего президентства был известен как нью-йоркский магнат недвижимости. Он владеет различной недвижимостью, включая курорт Мар-а-Лаго и гольф-поля во Флориде, доходы от которых значительно выросли в последние годы. В 2022 году Дональд Трамп выручил 130 миллионов долларов от продажи старого почтового отделения. Большая часть его состояния сосредоточена в недвижимости, а в 2021 году его капитал оценивался примерно в 2,3 миллиарда долларов. Интересно, что сам Дональд Трамп говорил, что знает каждый дом, намекая на свой опыт в сфере недвижимости.

В целом, сделки с недвижимостью и личными активами Дональда Трампа часто привлекают внимание общественности и СМИ. Так, в апреле 2025 года акции компании Trump Media & Technology Group, управляющей соцсетью Truth Social, упали после новостей о возможной продаже доли Трампа в ней. Его сын, Дональд Трамп-младший, управляет финансами семьи через трастовый фонд, которому принадлежит значительная часть акций в TMTG. В 2024 году, как сообщало издание Daily Beast, на дом Дональда Трампа-младшего в Юпитере, штат Флорида, было совершено нападение.

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