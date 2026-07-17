NYP: в США продали дом детства Дональда Трампа
Неизвестный покупатель приобрел особняк в нью-йоркском районе Квинс, в котором будущий президент США Дональд Трамп провел первые четыре года своей жизни. Об этом сообщает газета New York Post.
При этом издание не сообщает ни имя покупателя, ни точную стоимость сделки. Известно, что в ноябре прошлого года дом выставили на продажу за $2,3 млн, но к лету 2026 года запрашиваемая цена снизилась до $1,99 млн.
Дом в английском стиле в 1940 году построил отец нынешнего американского лидера Фред Трамп. Он располагался в состоятельном квартале Квинса «Jamaica Estates». Будущий президент жил в нем с семьей до 1950 года. В доме было пять спален и четыре ванные комнаты. Позже семья переехала в более просторный дом в том же районе.
В начале 2025 года риелтор Томми Лин приобрел здание, которое находилось в плачевном состоянии, за сумму чуть более $800 тыс. Он объяснил, что взялся за этот проект только потому, что это дом детства Дональда Трампа. Позже риелтор вложил еще $500 тыс. в восстановление и реконструкцию здания. Всего за восемь месяцев дом был полностью обновлен. После этого его выставили на продажу.
Дональд Трамп является 45-м президентом США и миллиардером, который до своего президентства был известен как нью-йоркский магнат недвижимости. Он владеет различной недвижимостью, включая курорт Мар-а-Лаго и гольф-поля во Флориде, доходы от которых значительно выросли в последние годы. В 2022 году Дональд Трамп выручил 130 миллионов долларов от продажи старого почтового отделения. Большая часть его состояния сосредоточена в недвижимости, а в 2021 году его капитал оценивался примерно в 2,3 миллиарда долларов. Интересно, что сам Дональд Трамп говорил, что знает каждый дом, намекая на свой опыт в сфере недвижимости.
В целом, сделки с недвижимостью и личными активами Дональда Трампа часто привлекают внимание общественности и СМИ. Так, в апреле 2025 года акции компании Trump Media & Technology Group, управляющей соцсетью Truth Social, упали после новостей о возможной продаже доли Трампа в ней. Его сын, Дональд Трамп-младший, управляет финансами семьи через трастовый фонд, которому принадлежит значительная часть акций в TMTG. В 2024 году, как сообщало издание Daily Beast, на дом Дональда Трампа-младшего в Юпитере, штат Флорида, было совершено нападение.