NYP: в США продали дом детства Дональда Трампа

Неизвестный покупатель приобрел особняк в нью-йоркском районе Квинс, в котором будущий президент США Дональд Трамп провел первые четыре года своей жизни. Об этом сообщает газета New York Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Paramount auctions Фото: Paramount auctions Фото: Paramount auctions Фото: Paramount auctions Фото: Paramount auctions Фото: Paramount auctions Фото: Paramount auctions Фото: Paramount auctions Следующая фотография 1 / 8 Фото: Paramount auctions Фото: Paramount auctions Фото: Paramount auctions Фото: Paramount auctions Фото: Paramount auctions Фото: Paramount auctions Фото: Paramount auctions Фото: Paramount auctions

При этом издание не сообщает ни имя покупателя, ни точную стоимость сделки. Известно, что в ноябре прошлого года дом выставили на продажу за $2,3 млн, но к лету 2026 года запрашиваемая цена снизилась до $1,99 млн.

Дом в английском стиле в 1940 году построил отец нынешнего американского лидера Фред Трамп. Он располагался в состоятельном квартале Квинса «Jamaica Estates». Будущий президент жил в нем с семьей до 1950 года. В доме было пять спален и четыре ванные комнаты. Позже семья переехала в более просторный дом в том же районе.

В начале 2025 года риелтор Томми Лин приобрел здание, которое находилось в плачевном состоянии, за сумму чуть более $800 тыс. Он объяснил, что взялся за этот проект только потому, что это дом детства Дональда Трампа. Позже риелтор вложил еще $500 тыс. в восстановление и реконструкцию здания. Всего за восемь месяцев дом был полностью обновлен. После этого его выставили на продажу.