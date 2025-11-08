Дом детства Трампа выставили на продажу за $2,3 млн

Дом в Нью-Йорке, в котором президент США Дональд Трамп жил до четырех лет, выставлен на продажу за $2,3 млн. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mary Altaffer / AP Фото: Mary Altaffer / AP

Дом находится в квартале Jamaica Estates в Квинсе. Его построил в 1940 году Фред Трамп, отец Дональда Трампа. В доме пять комнат. Его площадь — около 316 кв м.

В феврале дом продали за $835 тыс., пишет The New York Post. Низкая для района цена была связана с прорывом труб, из-за которого внутри было много плесени.

Бывший владелец разобрал дом до основания и отреставрировал. Сохранился оригинальный фасад здания, но внутри почти все было перестроено.