Бойцу штурмового полка ВСУ дали 15 лет за теракт в Курской области

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме гранатометчика штурмового полка ВСУ Василия Бухало. Его признали виновным в совершении теракта, сообщили в СКР.

Суд установил, что украинский военнослужащий въехал в Курскую область в ночь на 25 мая 2025 года. Ему было поручено удерживать позицию вблизи поселка Теткино Глушковского района. Также боец ВСУ следил за местными жителями. Спустя два дня Бухало попал в плен к бойцам ВС РФ.

Наступление ВСУ на Курскую область началось 6 августа 2024 года. В апреле 2025 года глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил о полном освобождении региона. Следователи СКР завершили следствие по более чем 300 делам о нападении на регион. Приговоры вынесли более чем 700 украинским военнослужащим, из них 24 приговорили к пожизненному.

Никита Черненко