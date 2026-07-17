Россельхознадзор заподозрил Иран в реэкспорте цветов из Армении
Россельхознадзор обратился к Организации по защите растений Ирана с просьбой приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Сертификацию предлагается остановить до проведения двусторонних переговоров о происхождении цветов. Как объяснили в ведомстве, в 2026 году по сравнению с прошлым годом поставки цветов из Ирана резко выросли. При этом, как утверждается, их внешние характеристики и особенности упаковки идентичны тем товарам, которые прежде ввозились из Армении.
«Россельхознадзор ранее информировал Иран о действующих временных ограничениях в отношении армянской цветочной продукции», — сообщили представители ведомства. Однако, по их словам, ответа от иранской стороны не последовало.
С 22 мая 2026 года власти России запретили ввоз срезанных цветов, местом отправления и происхождения которых является Армения. В Россельхознадзоре утверждали, что ограничения связаны не с политикой, а с выявленными нарушениями в вопросах организации производства и контроля.
Вводя ограничения на импорт цветочной продукции из Армении, Россельхознадзор ссылается на выявление большого числа нарушений фитосанитарных требований. При этом российское ведомство также подчеркивает, что с 2019 года, после упразднения министерства сельского хозяйства Армении, его функции в аграрной сфере были переданы непрофильному министерству экономики, которое, по мнению Россельхознадзора, не справляется с возложенными задачами.
Проблемы с поставками цветов — лишь часть более широкого комплекса ограничений, которые Россельхознадзор начал вводить в отношении армянской сельскохозяйственной продукции в 2026 году. Ранее уже были введены запреты или ограничения на ввоз овощей (томаты, огурцы, перцы, баклажаны), фруктов (косточковые, виноград, сухофрукты, клубника), зелени, а также минеральной воды и алкоголя. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отмечал, что проблемы также связаны с отсутствием системы внутреннего контроля и кооперации среди мелких фермеров в Армении, что делает невозможным физическую проверку больших объемов продукции.