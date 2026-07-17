Россельхознадзор заподозрил Иран в реэкспорте цветов из Армении

Россельхознадзор обратился к Организации по защите растений Ирана с просьбой приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сертификацию предлагается остановить до проведения двусторонних переговоров о происхождении цветов. Как объяснили в ведомстве, в 2026 году по сравнению с прошлым годом поставки цветов из Ирана резко выросли. При этом, как утверждается, их внешние характеристики и особенности упаковки идентичны тем товарам, которые прежде ввозились из Армении.

«Россельхознадзор ранее информировал Иран о действующих временных ограничениях в отношении армянской цветочной продукции», — сообщили представители ведомства. Однако, по их словам, ответа от иранской стороны не последовало.

С 22 мая 2026 года власти России запретили ввоз срезанных цветов, местом отправления и происхождения которых является Армения. В Россельхознадзоре утверждали, что ограничения связаны не с политикой, а с выявленными нарушениями в вопросах организации производства и контроля.