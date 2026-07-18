Сегодня исполняется 55 лет сценаристу, продюсеру, заслуженному артисту РФ Леониду Барацу

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Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Леонид Барац

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

Его поздравляют заслуженные артисты РФ Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, режиссер Сергей Петрейков:

— Уважаемый Леонид Григорьевич! Весь коллектив театра «Квартет И» поздравляет Вас с днем рождения! К своим 55 Вы добились того, чего иные не добиваются и к 56. Вы встали в один ряд с такими легендами отечественной театральной сцены, как Александр Демидов, Камиль Ларин и даже Ростислав Хаит. Ваши пьесы идут в лучших театрах нашей страны, например в «Квартете И»… да, пожалуй, и всё. Вы создали целую палитру ярких, контрастных образов: Леша из «Дня радио», Леша из «О чем говорят мужчины», Леша из «Быстрее, чем кролики» и многие-многие другие… сейчас просто не вспомним какие. Будьте здоровы, насколько это возможно в Вашем возрасте, и будьте счастливы, насколько это вообще возможно. Ваш «Квартет И».

Сегодня празднует день рождения оперная певица, педагог, актриса Любовь Казарновская

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Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ Любовь Казарновская

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

Ее поздравляет актер, телеведущий, продюсер Леонид Ярмольник:

— Любовь, я тебя очень люблю, уважаю и поздравляю. Самая большая проблема — это то, что я много лет тебя не видел после «Точь-в-точь», мы давно не встречались за этим столом. Здоровья, счастья, буду счастлив нашей новой встрече.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»