Спрос на зарядные станции «Росатома» в Воронеже вырос на 22% за год

В Воронеже в первом полугодии 2026 года количество зарядных сессий на станциях «Росатом Сеть зарядных станций» (входит в ГК «Росатом», зона присутствия в регионе — Нововоронежская атомная электростанция) выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в управлении коммуникаций Нововоронежской АЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Число клиентов компании в регионе увеличилось на 58% и достигло 60 человек. В целом по России клиентская база оператора выросла на 23% — до 28,6 тыс. пользователей. С начала года электромобилистам отпущено почти 4 млн кВт·ч низкоуглеродной энергии, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Анализ рыночных показателей свидетельствует о диверсификации потребительских предпочтений: электроэнергия все чаще позиционируется как универсальный вид топлива. По данным «Автостата», в июне 2026 года продажи подключаемых гибридов выросли на 23% относительно мая и в 2,7 раза по сравнению с июнем 2025-го, достигнув 6,1 тыс. машин. Реализация полностью электрических автомобилей за тот же месяц составила 748 единиц — на 10% больше, чем в мае, но на 22% меньше, чем годом ранее.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» стало известно, что в Воронеже закрылся шоурум Tesla АВС Electric Motors Club, специализировавшийся на продаже электромобилей. Бенефициар проекта Роман Рябых пояснил, что реализация электрокаров из наличия стала нерентабельной после повышения утилизационного сбора. Вместо закрытого салона продолжают функционировать два клиентских офиса.

Кабира Гасанова