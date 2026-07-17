ВС Удмуртии оставил в СИЗО 15-летнего фигуранта дела о жестоком убийстве

Верховный суд Удмуртии подтвердил законность ареста 15-летнего подростка, обвиняемого в жестоком убийстве группой лиц в Ижевске (ст. 105 УК до 20 лет лишения свободы). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест. Рассмотрение проходило в закрытом заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, убийство произошло ночью с 16 на 17 июня. Во время распития спиртного. Между фигурантами и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого обвиняемые нанесли ему побои. Один из фигурантов взял нож и ударил им потерпевшего несколько раз. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Верховный суд оставил постановление Индустриального райсуда Ижевска без изменений. Под стражей обвиняемый будет находится до 16 августа.

Напомним, ранее в СИЗО отправили второго фигуранта дела — 18-летнего жителя Ижевска.