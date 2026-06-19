Жителя Ижевска отправили в СИЗО по делу об убийстве с особой жестокостью

Ленинский райсуд Ижевска заключил под стражу 18-летнего фигуранта уголовного дела об избиении и убийстве местного жителя с особой жестокостью (ст. 105 УК), которое он совершил совместно с 15-летним знакомым. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Подсудимому также инкриминируется вовлечение несовершеннолетнего в преступление (ст. 150 УК). Меру пресечения избрали до 17 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Напомним, убийство произошло в ночь на 17 июня в квартире на улице Орсовской в Ижевске во время распития спиртного. Между фигурантами и 25-летним потерпевшим возник конфликт, во время которого обвиняемые нанесли ему побои. После чего один из фигурантов взял нож и нанес множество ударов в область различных частей тела. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.