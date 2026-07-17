Будущий сквер в ЖК «Твоя Привилегия» проектируют вместе с жителями

В Челябинске продолжается работа над проектом нового общественного пространства в ЖК «Твоя Привилегия». Девелопер «АПРИ» использует формат соучаствующего проектирования, который позволяет будущим жителям участвовать в создании сквера вместе с архитекторами и проектировщиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «АПРИ» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «АПРИ»

Работа над концепцией началась 26 апреля. Тогда в обсуждении приняли участие 69 жителей комплекса. Вместе с архитекторами они работали в десяти командах и предложили свое видение будущего пространства между улицами Спортивной и Академической. Эти идеи легли в основу предварительной концепции сквера.

8 июля состоялась вторая проектная встреча. Команда проекта представила жителям концепцию будущего сквера, разработанную по итогам первого семинара. Участникам рассказали, какие предложения удалось учесть при подготовке проекта, а также объяснили, какие идеи не удалось реализовать и по каким причинам.

Главное решение — сохранить природный характер территории и сделать сквер местом для ежедневного отдыха, а не для шумных мероприятий. В приоритете у жителей оказались — большое количество зелени, прогулочные маршруты, тихие зоны отдыха, безопасные детские площадки, спортивные пространства умеренной активности, хорошее освещение и безбарьерная среда.

Жители также предложили дополнить проект площадкой для выгула собак, арт-объектом, небольшой сценой для соседских мероприятий и камерным кинотеатром под открытым небом.

«Можно построить красивый сквер, но по-настоящему удачным он станет только в том случае, если людям захочется проводить в нем время. Поэтому мы считаем важным обсуждать проект с будущими жителями еще до начала строительства. Такой диалог помогает принимать более точные решения и создавать пространства, которые действительно нужны людям», — отметил генеральный директор ПАО «АПРИ» Павел Крутолапов.

Итоги двух проектных встреч легли в основу концепции будущего сквера. Такой подход позволяет принимать проектные решения с учетом мнения жителей еще до начала строительства.

ПАО «АПРИ»