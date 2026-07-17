В Ульяновске начинается процесс над лидером группировки «камазовских»

Железнодорожный районный суд Ульяновска приступает к рассмотрению уголовного дела одного из лидеров преступной группировки «Центр-Камаз» Эмиля Басырова. Об этом сообщается на сайте суда.

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На пятницу назначены предварительные слушания по делу. Заседание пройдет в закрытом режиме.

По данным «Ъ-Волга», Эмилю Басырову инкриминируется организация деятельности экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, от шести до 10 лет лишения свободы).

Силовики выяснили, что в ноябре 2020 года в Ульяновске была создана ячейка запрещенного движения АУЕ (деятельность организации в 2020 году решением Верховного суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории страны). По версии следствия, члены преступного сообщества причисляли себя к так называемой группировке «Центр-Камаз», выполняли идеологические и дисциплинарные функции, поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры.

Кроме того, установлено, что участники ячейки отрицали моральные принципы и роль права, продвигали идеи создания так называемой «воровской» власти в противовес действующей госвласти, а также совершили ряд корыстно-насильственных преступлений.

Силовики выяснили, что в деятельности запрещенной организации в числе прочих участвовали несовершеннолетние. Им прививались преступные традиции и идеология криминальной субкультуры.

В июне 2026 года Железнодорожный районный суд Ульяновска вынес приговор Александру Французову, который, по версии следствия, был «правой рукой» лидера группировки «Центр-Камаз» Эмиля Басырова. Он был признан виновным в организации деятельности экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима и последующему ограничению свободы сроком на один год. Кроме того, в течение трех лет Александру Французову было запрещено заниматься деятельностью, связанной с руководством и управлением общественными организациями.

Георгий Портнов