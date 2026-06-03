В Ульяновске оглашен приговор одному из лидеров группировки «камазовских»

Железнодорожный районный суд Ульяновска огласил приговор одному из лидеров преступной группировки «Центр-Камаз», признанному виновным в организации деятельности экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, от шести до 10 лет лишения свободы). Об этом в среду сообщили региональные управления СКР, ФСБ и МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомства отмечают, что доказательства вины подсудимого были собраны следственным управлением СКР во взаимодействии с управлением уголовного розыска УМВД и сотрудниками УФСБ.

Следствием установлено, что в ноябре 2020 года в Ульяновске была организована ячейка запрещенного движения АУЕ (деятельность организации в 2020 году решением Верховного суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории страны). В своей деятельности члены преступного сообщества, причисляющие себя к так называемой группировке «Центр-Камаз», реализовывали идеологические и дисциплинарные функции, поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры. Они отрицали общепризнанные моральные принципы и главенствующую роль права, продвигали идеи создания так называемой «воровской» власти в качестве антипода действующей государственной власти, применения других законов – «понятий», а также совершали в составе организованной группы ряд корыстно-насильственных преступлений, сообщает в УМВД. В УФСБ также отмечают, что в деятельность запрещенной организации вовлекались в том числе несовершеннолетние, которым прививались преступные традиции и идеология криминальной субкультуры.

На сайте суда информация об обвиняемом скрыта. По данным источников, близких к правоохранительным органам, речь идет об Александре Французове, который, по мнению следователей, являлся «правой рукой» лидера группировки «Центр-Камаз» Эмиля Басырова (находится под стражей по уголовному делу о группировке «камазовских»). По данным источника, Александр Французов вину признал, пошел на сделку со следствием, в связи с чем его дело рассматривалось в особом порядке, без привлечения свидетелей и изучения доказательств.

Суд приговорил Александра Французова к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также к последующему ограничению свободы сроком на один год и запрету заниматься деятельностью, связанной с руководством и управлением общественными организациями сроком на три года.

Андрей Васильев, Ульяновск