Крупный застройщик ХМАО заявил о сокращениях из-за падения спроса на жилье

Группа компаний «Сибпромстрой», являющаяся одним из крупнейших застройщиков Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), заявила о массовом сокращении персонала в связи с резким снижением продаж жилой недвижимости. Как рассказал в интервью Ura.ru совладелец компании Николай Сторожук, под увольнение или непродление срочных контрактов попали около 200–250 сотрудников завода железобетонных изделий «ДСК-Сибпромстрой». Меры коснулись не только рабочих, но и руководителей, инженеров и других специалистов из-за сниженного спроса на квартиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«По заводу ЖБИ примерно 200-250 человек. Но нужно понимать, что это не только сокращения в классическом смысле. У нас часть людей работает по срочным трудовым договорам на год. Срок заканчивается, и мы просто не продлеваем эти договоры. Конечно, это непростое решение. Но если объем производства снизился больше чем в два раза, невозможно сохранить прежний штат»,— заявил изданию господин Сторожук.

В текущем году компания планировала построить 184 тыс. кв. м жилья, однако объемы продаж сократились более чем в два раза. У застройщика уже накоплено около 200 тыс. кв. м готовой недвижимости (примерно три тысячи квартир). Поэтому объем запланированного строительства пересмотрели и сократили до 130 тыс. кв. м.

При темпах реализации порядка 100–110 квартир в месяц компания вынуждена пересматривать планы по новым проектам и приостанавливать часть строек. «Новые объекты начинаем очень аккуратно. В первую очередь там, где есть понимание по бюджетным программам, по выкупу жилья. Например, Сургутский район: Барсово, Солнечный, Белый Яр, Лянтор. В некоторых случаях приходится пересматривать планы. В Пойковском мы приостановили строительство трех домов, хотя они находятся в высокой степени готовности. Но мы понимаем, что построенное жилье по тем графикам, которые сейчас есть, будет выкупаться примерно до 2028 года»,— рассказал Николай Сторожук.