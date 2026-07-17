Прокуратура опротестовала штрафы водителям в очередях на АЗС в Саратове

Саратовская прокуратура опротестовала штрафы ГАИ, выписанные водителям, которые стояли в очередях на АЗС. Речь идет о постановлениях на 2,25 тыс. руб., полученных автомобилистами на улице Симбирцева и Вольском тракте за нахождение в зоне действия запрещающих знаков. Об этом сообщили в пресс-службе надзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В МВД рекомендовали отменять штрафы водителям у АЗС в Саратовской области

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX В МВД рекомендовали отменять штрафы водителям у АЗС в Саратовской области

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX

Проверка показала, что камеры автоматической фиксации не различали преднамеренное нарушение и вынужденную остановку, вызванную отсутствием объездных путей. В прокуратуре сочли, что водители действовали в состоянии крайней необходимости из-за введенных ограничений на отпуск топлива, в связи с чем принесли протесты на постановления ЦАФАП.

По итогам совещания с участием всех заинтересованных сторон принято решение скорректировать алгоритмы работы комплексов фотовидеофиксации. Отмена необоснованных штрафов остается на контроле прокуратуры.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк заявила о возможности обжаловать штрафы за нарушение правил остановки и стоянки из-за пробок у АЗС. По словам госпожи Волк, с 1 июля автофиксация таких правонарушений не ведется в Саратовской области по инициативе региональной ГАИ. Представитель МВД РФ отметила, что штрафы будут отменять с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действия водителя в условиях крайней необходимости.

Марина Окорокова