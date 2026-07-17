Бензин поступил в свободную продажу на 49 АЗС в Крыму

Свободная продажа бензина 17 июля ведется на 49 АЗС в Крыму. Списки таких заправок опубликовало Минтопэнерго республики.

Бензин марок АИ-95 и АИ-95+ доступен для покупки с 11:00. В Севастополе топливо отпускается по QR-кодам. Лимит топлива на АИ-95 — 20 л на человека, на дизель NP — 40 л (его можно купить без QR-кода), на все остальное — 30 л. Купить топливо без QR-кода в городе можно будет на четырех АЗС.

Дефицит топлива после ударов ВСУ по трассе «Новороссия» на полуострове сохраняется с конца мая. Тогда же в Крыму начали действовать лимиты на продажу топлива. В начале июня глава региона Сергей Аксенов оценивал ситуацию как напряженную. По его словам, с 20 июля могут заработать субсидированные цены для крымских АЗС.