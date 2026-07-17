Победители ЧМ-2026 впервые получат чемпионские перстни
Победители чемпионата мира 2026 года получат чемпионские перстни. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA).
Фото: FIFA
Памятные кольца впервые будут вручены на турнире, проходящем под эгидой FIFA. Всего изготовят 2026 перстней: 30 экземпляров предназначены для игроков победившей сборной, остальные 1996 будут доступны для покупки.
На одной стороне кольца изображен Кубок мира. Другая грань будет оформлена «в соответствии с символикой команды-чемпиона». Отмечается, что каждый перстень будет иметь индивидуальный номер и будет поставляться с сертификатом подлинности.
Сразу после финала капитан и главный тренер сборной-победителя получат временные кольца, чтобы они смогли отпраздновать триумф. Через некоторое время 30 перстней будут персонализированы для каждого члена команды.
Финал чемпионата мира пройдет 19 июля. На MetLife Stadium встретятся сборные Испании и Аргентины.
Чемпионат мира 2026 года станет историческим событием по нескольким причинам. Впервые в финальной части турнира примут участие 48 команд вместо привычных 32, что является масштабной реформой. Это изменение, как ожидается, должно увеличить доходы Международной федерации футбола (FIFA) почти в четыре раза по сравнению с 2003 годом и вдвое за последние десять лет.
Турнир также примечателен тем, что впервые его совместно проведут сразу три страны: США, Мексика и Канада. Мексика войдет в историю как первое государство, которое трижды принимало игры мирового первенства. FIFA уже представила официальный мяч турнира под названием Trionda, что означает «три волны», а также талисманы, символизирующие каждую из стран-хозяек: лось Мэйпл (Канада), ягуар Зайю (Мексика) и белоголовый орлан Клатч (США).