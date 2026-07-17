Победители ЧМ-2026 впервые получат чемпионские перстни

Победители чемпионата мира 2026 года получат чемпионские перстни. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: FIFA Фото: FIFA

Памятные кольца впервые будут вручены на турнире, проходящем под эгидой FIFA. Всего изготовят 2026 перстней: 30 экземпляров предназначены для игроков победившей сборной, остальные 1996 будут доступны для покупки.

На одной стороне кольца изображен Кубок мира. Другая грань будет оформлена «в соответствии с символикой команды-чемпиона». Отмечается, что каждый перстень будет иметь индивидуальный номер и будет поставляться с сертификатом подлинности.

Сразу после финала капитан и главный тренер сборной-победителя получат временные кольца, чтобы они смогли отпраздновать триумф. Через некоторое время 30 перстней будут персонализированы для каждого члена команды.

Финал чемпионата мира пройдет 19 июля. На MetLife Stadium встретятся сборные Испании и Аргентины.

Таисия Орлова