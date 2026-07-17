Совфед одобрил закон о поддержке «Почты России»
Совет Федерации одобрил закон о поддержке и модернизации «Почты России». Об этом свидетельствует статус документа на портале в базе Госдумы. Нижняя палата приняла внесенный правительством закон 8 июля.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Закон предполагает появление у «Почты России» новых источников финансирования. В качестве альтернативы оказанию госуслуг онлайн, граждане смогут за плату направить заявление лично через «Почту России», которая затем сообщит заявителю о результатах. Компании также разрешат привлекать юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) для работы с почтовыми сообщениями и размещать рекламу на платежных документах.
Кроме того, документ создает электронную почтовую систему на базе «Госуслуг». У граждан и компаний появятся электронные почтовые ящики для получения писем от госорганов и Банка России. Их также можно будет использовать для отправки обычных сообщений за отдельную плату. Закон также ограничивает круг организаций, которые смогут оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках в многоквартирных домах. Доступ к ним, кроме жильцов дома, будут иметь сотрудники «Почты России», управляющие компании и организации, которые выписывают счета на оплату услуг ЖКХ.
Законопроект о поддержке и модернизации АО «Почта России» был разработан Минцифры и поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности ещё 25 мая 2026 года. Внесение поправок в Федеральный закон «О почтовой связи» направлено на обеспечение стабильных источников дохода компании, деятельность которой, по заявлениям Счетной палаты в апреле 2025 года, приносит убытки.
Инициатива встретила обеспокоенность со стороны бизнес-сообщества. Ассоциация поддержки и развития интернет-торговли (АПРИТ) и «Опора России» обращались к Правительству с просьбой смягчить законопроект, указывая на возможный уход до 80% игроков рынка логистики, рост тарифов и снижение конкуренции. По оценкам, только маркетплейсы могут понести дополнительные расходы до 90 млрд рублей в год. Изначально также рассматривалась идея обложить маркетплейсы «инфраструктурным платежом» в пользу «Почты России», но она была отвергнута Правительством. В свою очередь, Минцифры подтвердило, что тарифы «Почты России» являются крайне низкими, что усложняет ее конкурентоспособность с другими игроками рынка.