Совфед одобрил закон о поддержке «Почты России»

Совет Федерации одобрил закон о поддержке и модернизации «Почты России». Об этом свидетельствует статус документа на портале в базе Госдумы. Нижняя палата приняла внесенный правительством закон 8 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Закон предполагает появление у «Почты России» новых источников финансирования. В качестве альтернативы оказанию госуслуг онлайн, граждане смогут за плату направить заявление лично через «Почту России», которая затем сообщит заявителю о результатах. Компании также разрешат привлекать юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) для работы с почтовыми сообщениями и размещать рекламу на платежных документах.

Кроме того, документ создает электронную почтовую систему на базе «Госуслуг». У граждан и компаний появятся электронные почтовые ящики для получения писем от госорганов и Банка России. Их также можно будет использовать для отправки обычных сообщений за отдельную плату. Закон также ограничивает круг организаций, которые смогут оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках в многоквартирных домах. Доступ к ним, кроме жильцов дома, будут иметь сотрудники «Почты России», управляющие компании и организации, которые выписывают счета на оплату услуг ЖКХ.