Сегодня исполняется 56 лет помощнику президента РФ, председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Владимир Мединский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет актер, режиссер, народный артист РСФСР, Герой Труда РФ Никита Михалков:

— С большим удовольствием хочу поздравить с днем рождения моего товарища Владимира Ростиславовича Мединского. Нечасто можно встретить человека, много лет проведшего на государственной службе, в том числе на высоких должностях, который сумел сохранить живую, плодотворную творческую энергию. И этим моим словам есть ярчайшее подтверждение — его книги, его прекрасные исторические передачи, в которых найден удивительный, простой, очень понятный и в то же время невероятно наполненный историческими фактами язык, причем подбор этих фактов и их компоновка выдают во Владимире Ростиславовиче очень хорошего драматурга и исполнителя. Я очень рад, что он так умело совмещает высокую государственную должность с легкостью творческого полета. С днем рождения, дорогой Владимир Ростиславович!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»