Главой Пензенской гордумы стал Сергей Васянин

Пензенскую городскую думу возглавил Сергей Васянин. Депутаты поддержали его кандидатуру на 23-й внеочередной сессии, сообщает пресс-служба думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пензенскую гордуму возглавил экс-советник губернатора

Фото: vk.com / vasianins Пензенскую гордуму возглавил экс-советник губернатора

Фото: vk.com / vasianins

С февраля текущего года господин Васянин исполнял полномочия спикера городского парламента. «За предстоящий период нашего созыва я, убежден, мы решим еще немало вопросов в конструктивном ключе, без бюрократической волокиты. Мы — одна большая команда», — заявил новоиспеченный председатель гордумы.

Сергей Васянин — выпускник ПГУАС 2002 года по специальности «экономика и управление на предприятии». В начале карьеры господин Васянин занимал должность ведущего экономиста в банке «Тарханы», а затем работал советником губернатора. С 2003 по 2011 год он возглавлял ТРК «Экспресс», после чего в течение двух лет руководил редакцией ЗАО РКТВ «Мастер» (РенТВ-Пенза). С 2014 по 2025 год Сергей Васянин трудился в ГК «Флагман», а затем перешел на позицию исполнительного директора в ООО «НИИ биогенных технологий». Являлся депутатом гордумы Пензы восьмого созыва.

«Отличный управленец, компетентный, грамотный человек. Не знаю, согласится ли он остаться на посту — его потенциал гораздо выше», — так описал Сергея Васянина политолог Анатолий Бодров. Он уточнил, что избранный спикер пензенской гордумы в 2001 году участвовал в программе подготовки чиновников для аппарата на тот момент полпреда президента в ПФО Сергея Кириенко.

До Сергея Васянина спикером городского парламента был Денис Соболев. За его отставку в конце февраля 2026 года единогласно проголосовали все депутаты. По данным «Ъ — Средняя Волга», спикер периодически попадал в неоднозначные ситуации, связанные со стратегией управления, бизнесом и личной жизнью. Политологи посчитали отставку господина Соболева закономерностью.

Марина Окорокова