«Все понимают и даже довольны»

Депутаты городской думы Пензы единогласно проголосовали за отставку председателя Дениса Соболева. Политик также сдал мандат. На протяжении срока спикер неоднократно попадал в неоднозначные ситуации, связанные с выбранной депутатом стратегией управления, его связями с бизнесом и некоторыми аспектами личной жизни. Политологи считают отставку закономерным результатом работы председателя на посту. Депутаты рассказывают, что господин Соболев не нашел общий язык со многими коллегами, в том числе из своей фракции. Собеседники предполагают: экс-спикер мог попасть в поле зрения правоохранителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Пензенской области Фото: Правительство Пензенской области

В Пензенской городской думе рассмотрели прошение председателя Дениса Соболева («Единая Россия») об освобождении от поста. Пресс-служба собрания причины отставки не сообщила. Как рассказала «Ъ — Средняя Волга» участвовавшая в голосовании депутат Елена Падалкина (член КПРФ), за проголосовали единогласно. Господин Соболев модерировал работу гордумы с начала VIII созыва (сентябрь 2024 года). Врио председателя стал экс-советник губернаторов Пензенской и Нижегородской областей, исполнительный директор ООО «НИИ Биогенных технологий», депутат 18-го одномандатного округа Сергей Васянин (ЕР).

Денис Соболев также досрочно сложил полномочия депутата. Его страницу удалили с сайта ЕР. Связаться с пресс-службой партии и господином Соболевым «Ъ» не удалось. Помощница экс-депутата Светлана Ковалева от комментариев отказалась.

47-летний Денис Соболев избирался по 19-му одномандатному округу. В 2000 году окончил исторический факультет ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». В 2000–2001 годах работал заведующим отделом социологических исследований газеты «Любимый город». В гордуму господин Соболев впервые попал в 2001 году в качестве помощника депутата. Позже он был помощником депутата Государственной думы от Пензенской области (май—декабрь 2002 года), генеральным директором Фонда развития и соцзащиты населения Железнодорожного района Пензы (2002–2004), помощником сенатора от Пензенской области (2004–2005), начальником информационно-аналитического отдела администрации Пензы (2005–2008), советником (2021–2023), а затем помощником (2023–2024) губернатора Пензенской области Олега Мельниченко. Господин Соболев награжден медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II и I степени, орденом «За заслуги перед Пензенской областью» III степени, почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской», благодарностью и почетной грамотой губернатора, благодарностью и почетной грамотой законодательного собрания, нагрудным знаком Федеральной службы государственной статистики, почетной грамотой избирательной комиссии и благодарностью главы администрации города Пензы.

Денис Соболев на округе выиграл праймериз «Единой России», а в сентябре 2024 выборы в восьмой созыв Пензенской городской думы, после чего сразу стал спикером. Он должен был представлять интересы избирателей вплоть до осени 2029 года, однако досрочно и «по собственному желанию», как сообщила пресс-служба собрания, сложил мандат.

Елена Падалкина рассказала, что во время голосования никто из депутатов не задал ни одного вопроса. «Думаю, что все все понимают и даже довольны»,— считает собеседница «Ъ».

«Мне кажется, что Соболев стал слишком токсичным накануне крупных выборов (в сентябре пройдут выборы губернатора. — Ъ). Возможно, даже реально замаячила перспектива возбуждения уголовного дела»,— предположила собеседница «Ъ».

Госпожа Падалкина напомнила о ряде расследований портала «МедиаПенза», посвященных среди прочего строительству частного дома Соболева в то время, когда он был советником губернатора и председателем ТСЖ «и просто не имел на это средств», а также возможным коммерческим связям с гендиректором муниципальной строительной компании «Пензгорстройзаказчик» Иваном Николаевым. «Также обсуждали сомнительную, на мой взгляд, сделку по передаче 100% акций „Пензгорстройзаказчика“ в залог „Сбербанку“. Это решение было пролоббировано лично Соболевым»,— утверждает депутат.

Работу Дениса Соболева на посту председателя гордумы Елена Падалкина оценила крайне негативно. «С самого начала нового созыва думу сотрясали скандалы. Соболев крайне хамски вел себя на сессиях, перебивал выступающих, затыкал им рты. Он умудрился поссориться со многими депутатами, в том числе из „Единой России“, которые его тихо ненавидели»,— рассказала политик. Напомним, «Ъ» писал о доведении до отказа от мандата старейшего депутата гордумы Жиганши Туктарова, а также о лишении слова госпожи Падалкиной.

О Сергее Васянине депутат отозвалась положительно. «Как председатель думской комиссии он вел себя вполне корректно, имеет большой опыт работы. Время покажет, справится он или нет. Но он пока временно исполняющий полномочия. Может еще и другая кандидатура будет»,— предположила собеседница.

Политолог Анатолий Бодров считает, что Денис Соболев оказался в политике случайно. «Человек, который всегда притягивал к себе скандалы различного рода и до назначения в городской думе».

Господин Бодров также обратил внимание на молчание бывшего депутата, сложившего полномочия без объяснений перед избирателями и коллегами. «Взял просто и ушел. Так нельзя делать. За него проголосовало очень много людей. Они могут резонно спросить: а вы где, товарищ Соболев, куда вы ушли?»,— отметил политолог. Эксперт, как и госпожа Падалкина, в числе прочего связал отставку Дениса Соболева с предстоящими губернаторскими выборами.

Политолог напомнил, что выборы VIII созыва стали первыми при губернаторе Олеге Мельниченко. «До этого городская дума была „белозерцевской“ (бывший губернатор Иван Белозерцев. — „Ъ“). Новые депутаты ориентированы на действующего губернатора. Председатель городской думы тоже согласован с главой региона»,— считает Анатолий Бодров.

Работу Дениса Соболева на посту в целом собеседник оценил неудовлетворительно. «Председатель гордумы, как староста. Он организует собрания, ведет регламент. Суть политики в выстраивании отношений, встречах с руководителями фракций по сложным вопросам и т. д. А Соболев просто затыкал людей. Как модератор он не справлялся»,— резюмировал эксперт.

Сергея Васянина господин Бодров считает удачным выбором. «Отличный управленец, компетентный, грамотный человек. Не знаю, согласится ли он остаться на посту — его потенциал гораздо выше»,— отметил политолог, уточнив, что врио спикера гордумы в 2001 году участвовал в программе подготовки чиновников для аппарата на тот момент полномочного представителя президента в ПФО Сергея Кириенко. «В 2001 году Кириенко знакомился со всеми лично. Думаю, он знает, как Соболев выглядит»,— предположил собеседник.

Дарья Васенина