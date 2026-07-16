Производственную базу с железнодорожным тупиком в Воронеже продают за 600 млн

Объект площадью 7,1 тыс. кв. м с действующим железнодорожным тупиком выставлен на продажу на земельном участке 4,6 га в Воронеже по адресу ул. Латненская, 13А. Стоимость составляет 600 млн руб., следует из объявления, размещенного на сайте «Авито».

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На территории расположены семь нежилых зданий общей площадью от 18,2 до 5,1 тыс. кв. м, а также площадка для складирования сырья (5,2 тыс. кв. м), внутриплощадные автодороги и площадки (16,1 тыс. кв. м), ограждение из железобетонных панелей протяженностью 754 м, подъездные железнодорожные пути протяженностью 270 м, два сооружения вспомогательного назначения и гараж.

В производственных помещениях высота потолков составляет от 6 до 11 метров, во всех установлены кран-балки, для помещений на втором этаже предусмотрены грузоподъемные лифты нагрузкой 5 т. Объект обеспечен собственной электроподстанцией мощностью 1 тыс. кВт, городским водопроводом и тремя собственными скважинами водозабора, отоплением от котельной микрорайона Придонской, городскими канализацией и ливневой канализацией.

Как рассказала «Ъ-Черноземье» представитель собственника, помещения находятся в аренде, владелец решил продавать актив в связи с реструктуризацией бизнеса. Кто именно является собственником, она назвать отказалась.

Неделей ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о продаже производственно-складской базы площадью 9 тыс. кв. м в деревне Ворошнево Курского района на ул. Сосновой, 17Б. Общая стоимость объекта составляет 250 млн руб.

Ульяна Ларионова