Ремонт Шершневского кольца в Челябинске выполнят за 81 млн рублей

В Челябинске подвели итоги аукциона на ремонт дорожной сети в районе Шершневской плотины — Шершневское кольцо. Победителем торгов стала компания, согласившаяся выполнить работы за 80,9 млн руб., следует из данных портала госзакупок. Ее наименование пока не раскрывается.

Заказчиком работ выступает комитет дорожного хозяйства Челябинска. Начальная цена контракта составляла 87,08 млн руб. На участие в аукционе поступило четыре заявки, комиссия признала их соответствующими требованиям. В ходе торгов победитель снизил стартовую цену на 7,09%.

Реконструкцию транспортного узла обсуждали на еженедельном аппаратном совещании в администрации города. По словам главы Челябинска Алексея Лошкина, после завершения работ изменится схема движения, а пропускная способность кольца должна увеличиться на 15%.

Мэр поручил организовать дорожные работы таким образом, чтобы не провоцировать автомобильные заторы. «Работы прошу планировать преимущественно в ночное время и выходные дни. Наша задача — минимизировать неудобства для жителей. Ремонт не должен парализовать движение транспорта»,— подчеркнул господин Лошкин.

Согласно условиям контракта, завершить переустройство Шершневского кольца планируется к середине сентября.

Евгений Рыженьков