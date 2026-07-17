МЧС: в Бронницах ликвидировали открытый огонь в промышленной зоне

В подмосковных Бронницах ликвидировали открытое горение в промышленной зоне. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области на своем сайте.

Пожарным удалось справиться с открытым огнем к 09:27, отметили в ведомстве. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Другие подробности не приводятся.

О пожаре в промзоне сообщили утром 17 июля. В 08:44 его локализовали на площади 3,1 тыс. кв. м. К тушению пожара привлекли 58 человек и 20 единиц техники. Как уточнил Мособлпожспас в соцсетях, в Бронницах горели два бензовоза и две «Газели».