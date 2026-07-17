Пожар в промзоне в Бронницах локализовали на площади более 3 тыс. кв. м

Крупный пожар, вспыхнувший в промышленной зоне в подмосковных Бронницах, локализовали на площади 3,1 тыс. кв. м. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области на своем сайте.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходит возгорание двух “Газелей”, происходит разлив топлива. В 08:44 локализация на площади 3100 кв. м», — уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется. К тушению пожара привлекли 58 человек и 20 единиц техники. Как уточняет Мособлпожспас в Telegram-канале, в Бронницах горели два бензовоза и две «Газели». Огонь создал угрозу соседнему административному зданию и емкости с жидкостью.