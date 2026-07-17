Ввод жилья в Удмуртии в первом полугодии снизился на 11,3%

667 тыс. кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Удмуртии в первом полугодии 2026 года, что на 11,3% меньше показателей аналогичного прошлогоднего периода. Такие данные приводит Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Доля индивидуального жилого строительства (ИЖС) составила 57,1% от общего объема введенного жилья. Это 352,8 тыс. кв. м, что на 1,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Напомним, Ижевск в рейтинге темпов ввода жилья среди регионов РФ занял 21-е место из 100 с показателем 0,97 кв. м жилья на одного жителя.