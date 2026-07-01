Ижевск на 21-м месте в рейтинге темпов ввода жилья среди регионов РФ

Столица Удмуртии поднялась на пять позиций в рейтинге темпов ввода жилья среди регионов России по итогам 2025 года. Ижевск занял 21-е место из 100 в рейтинге «РИА Новости» с показателем 0,97 кв. м жилья на одного жителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В 2025 году в Ижевске ввели 599 тыс. кв. м. Показатель обеспеченности населения города жильем составил 26,9 кв. м на человека. На первом и втором месте рейтинга расположились Кызыл и Краснодар, где на каждого жителя приходится 2,3 и 2,1 кв. м соответственно. Для сравнения, Казань заняла 19-е место (0,99 кв. м на человека), Уфа — 25-е (0,89 кв. м на человека).