Китай и Пакистан призвали к немедленному прекращению огня между Ираном и США
Китай и Пакистан призвали к немедленному прекращению боевых действий между Соединенными Штатами и Ираном. Страны выступают за скорейшее возобновление переговоров, сообщили в МИД КНР по итогам встречи главы ведомства Ван И с пакистанским коллегой Исхаком Даром в Шанхае.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Стороны призвали участников конфликта немедленно прекратить враждебные действия, преодолеть трудности, устранить помехи, возобновить контакты и диалог и стремиться к заключению всеобъемлющего мирного соглашения путем переговоров», — отметили в министерстве.
Ван И подчеркнул, что достигнутый Вашингтоном и Тегераном меморандум о взаимопонимании на первом этапе дался нелегко. По словам китайского дипломата, «мир уже близок, нельзя допустить, чтобы усилия пропали даром».
Глава МИД Китая также отметил роль Пакистана в посредничестве. Ван И заверил, что Пекин продолжит поддерживать усилия Исламабада. Исхак Дар указал на готовность и дальше содействовать прекращению огня и возобновлению переговоров.
В июне глава МИД КНР во время телефонной беседы с иранским коллегой Аббасом Арагчи выразил поддержку требований Ирана и усилий по защите суверенитета и безопасности страны. Глава иранского дипведомства проинформировал Пекин о ситуации вокруг подписания меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном, а также поблагодарил Китай за активную роль в содействии переговорам и достижении соглашения.
Подобные призывы к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров со стороны Китая и Пакистана не являются уникальными. Например, Иран приветствовал прекращение огня в Ливане, достигнутое при посредничестве Пакистана, что также являлось частью более масштабных договоренностей между Ираном и США. В прошлом между Ираном и США было заключено соглашение о перемирии, и Тегеран выражал готовность его продлить для дальнейших переговоров о снятии санкций и выплате компенсации за военный ущерб. Текущая ситуация в Ормузском проливе и инциденты вроде обстрела коммерческого судна между США и Ираном влияют на стабильность региона и переговорный процесс.
Несмотря на разногласия, стороны ранее продолжали дипломатические контакты: военное давление и дипломатия нередко идут параллельно. Это означает, что даже при эскалации конфликта всегда остается пространство для дальнейших переговоров, что подтверждается прошлым опытом. Международные усилия, включая посредничество различных стран, направлены на поиск мирного урегулирования и предотвращение полномасштабных конфликтов.