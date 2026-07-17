Китай и Пакистан призвали к немедленному прекращению огня между Ираном и США

Китай и Пакистан призвали к немедленному прекращению боевых действий между Соединенными Штатами и Ираном. Страны выступают за скорейшее возобновление переговоров, сообщили в МИД КНР по итогам встречи главы ведомства Ван И с пакистанским коллегой Исхаком Даром в Шанхае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Стороны призвали участников конфликта немедленно прекратить враждебные действия, преодолеть трудности, устранить помехи, возобновить контакты и диалог и стремиться к заключению всеобъемлющего мирного соглашения путем переговоров», — отметили в министерстве.

Ван И подчеркнул, что достигнутый Вашингтоном и Тегераном меморандум о взаимопонимании на первом этапе дался нелегко. По словам китайского дипломата, «мир уже близок, нельзя допустить, чтобы усилия пропали даром».

Глава МИД Китая также отметил роль Пакистана в посредничестве. Ван И заверил, что Пекин продолжит поддерживать усилия Исламабада. Исхак Дар указал на готовность и дальше содействовать прекращению огня и возобновлению переговоров.

В июне глава МИД КНР во время телефонной беседы с иранским коллегой Аббасом Арагчи выразил поддержку требований Ирана и усилий по защите суверенитета и безопасности страны. Глава иранского дипведомства проинформировал Пекин о ситуации вокруг подписания меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном, а также поблагодарил Китай за активную роль в содействии переговорам и достижении соглашения.