Китай поддержал стремление Ирана к суверенитету и безопасности
Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонной беседы с иранским коллегой Аббасом Арагчи выразил поддержку требований Ирана и усилий по защите суверенитета и безопасности страны.
Министр иностранных дел Ирана проинформировал китайскую сторону о ситуации вокруг подписания меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, а также поблагодарил КНР за активную роль в содействии переговорам и достижении соглашения.
«Ответственность за полное и надлежащее выполнение положений данного меморандума, особенно в части прекращения войны на всех фронтах, лежит на США», — приводит его слова агентство Tasnim. Также глава иранской дипломатии выразил надежду на то, что Иран и Китай смогут использовать возможности данного меморандума для развития двусторонних отношений, особенно в энергетической и экономической сферах.
Как передает «Синьхуа», Ван И со своей стороны заявил, что Китай приветствует подписание первого этапа меморандума. Он подчеркнул, что «факты доказали, что сила и диктат не решают проблем, тогда как диалог и переговоры являются правильным выбором». Также дипломат отметил, что ключевым шагом на следующем этапе станет выполнение сторонами взятых обязательств и устранение ими различных помех. В частности, меморандум «должен быть реализован на деле, в том числе в части, касающейся прекращения Израилем военных операций против Ливана».
Поддержка Китаем суверенитета Ирана и активное участие в переговорах по меморандуму с США, который предполагает прекращение войны, вывод американских войск из региона и снятие санкций в обмен на ядерные уступки, являются продолжением дипломатических усилий Пекина на Ближнем Востоке. Ранее Китай уже призывал уважать суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана, а также выступал против военного вмешательства в регион, особенно со стороны США и Израиля.
Китай заинтересован в стабильности на Ближнем Востоке, так как является крупным покупателем иранской нефти. Пекин активно участвует в международных переговорах по иранскому вопросу и ранее даже выступал посредником в примирении Ирана и Саудовской Аравии. Отношения между Китаем и Ираном носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства, подкрепленного 25-летним соглашением стоимостью 400 миллиардов долларов США, подписанным в марте 2021 года. Это партнерство охватывает энергетическое, экономическое и оборонное сотрудничество.