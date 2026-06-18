Китай поддержал стремление Ирана к суверенитету и безопасности

Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонной беседы с иранским коллегой Аббасом Арагчи выразил поддержку требований Ирана и усилий по защите суверенитета и безопасности страны.

Министр иностранных дел Ирана проинформировал китайскую сторону о ситуации вокруг подписания меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, а также поблагодарил КНР за активную роль в содействии переговорам и достижении соглашения.

«Ответственность за полное и надлежащее выполнение положений данного меморандума, особенно в части прекращения войны на всех фронтах, лежит на США», — приводит его слова агентство Tasnim. Также глава иранской дипломатии выразил надежду на то, что Иран и Китай смогут использовать возможности данного меморандума для развития двусторонних отношений, особенно в энергетической и экономической сферах.

Как передает «Синьхуа», Ван И со своей стороны заявил, что Китай приветствует подписание первого этапа меморандума. Он подчеркнул, что «факты доказали, что сила и диктат не решают проблем, тогда как диалог и переговоры являются правильным выбором». Также дипломат отметил, что ключевым шагом на следующем этапе станет выполнение сторонами взятых обязательств и устранение ими различных помех. В частности, меморандум «должен быть реализован на деле, в том числе в части, касающейся прекращения Израилем военных операций против Ливана».

Эрнест Филипповский