Электроснабжение в Крыму частично восстановлено
Подача электроэнергии на территории Крыма частично восстановлена после атак ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго».
В каких именно районах восстановили электроснабжение, не уточняется. Наиболее трудная ситуация, по данным оператора, сейчас складывается в населенных пунктах Северного, Восточного и Западного энергорайонов. «Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети»,— указано в сообщении «Крымэнерго».
Проблемы с электроснабжением на полуострове наблюдаются с начала июля. Его частично восстанавливали. После атаки БПЛА 15 июля обесточенными оказались Керчь и еще несколько населенных пунктов северного, восточного и западного районов Крыма. Это привело к проблемам с подачей воды.
Проблемы с электроснабжением в Крыму, вызванные атаками беспилотных летательных аппаратов ВСУ, стали регулярными. Советник главы республики Олег Крючков 3 июля 2026 года сообщал, что ситуация с энергоснабжением остается сложной из-за практически ежедневных атак беспилотников на энергетическую систему полуострова. Он отмечал, что на восстановление подачи электроэнергии может уходить от нескольких часов до суток.
Вследствие этих атак 6 июля 2026 года на всей территории Крыма произошел блэкаут, который «Крымэнерго» объяснило «внешними воздействиями» на высоковольтные сети. Аналогичная ситуация возникала 24 июня 2026 года, когда после серии атак ВСУ в Севастополе произошел тотальный блэкаут, что повлекло серьезные проблемы с энергообеспечением и в других районах Крыма, включая Симферополь, Ялту и Феодосию. Повреждения инфраструктуры часто приводят к временным отключениям электроэнергии и, как следствие, проблемам с водоснабжением, поскольку работа гидроузлов зависит от электричества.