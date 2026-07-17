Электроснабжение в Крыму частично восстановлено

Подача электроэнергии на территории Крыма частично восстановлена после атак ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго».

В каких именно районах восстановили электроснабжение, не уточняется. Наиболее трудная ситуация, по данным оператора, сейчас складывается в населенных пунктах Северного, Восточного и Западного энергорайонов. «Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети»,— указано в сообщении «Крымэнерго».

Проблемы с электроснабжением на полуострове наблюдаются с начала июля. Его частично восстанавливали. После атаки БПЛА 15 июля обесточенными оказались Керчь и еще несколько населенных пунктов северного, восточного и западного районов Крыма. Это привело к проблемам с подачей воды.