Керчь полностью обесточена после ночной атаки ВСУ

В Крыму город Керчь полностью обесточен после ночного удара ВСУ. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Кошель.

«В результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания», — заявил чиновник. Он добавил, что все муниципальные службы привлечены к аварийным работам. Сроки восстановления электроснабжения не уточняются.

Глава Керчи призвал горожан «сохранять бдительность и доверять только проверенным официальным источникам информации».

Минобороны России сообщало об атаке БПЛА на Крым в ночь на 15 июля. Согласно сводке, над полуостровом, Черным и Азовским морями и другими регионами страны сбили 93 дрона. Утром во вторник крымское управление МЧС России сообщило, что в республике снова объявлена беспилотная опасность.