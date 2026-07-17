43% оптовиков Удмуртии указали на высокие транспортные расходы во 2 квартале

43% руководителей предприятий в сфере оптовой торговли Удмуртии назвали высокие транспортные расходы сдерживающим фактором развития во втором квартале 2026 года. Прирост за три месяца в этом сегменте — 11 процентных пунктов, следует из данных Удмуртстата со ссылкой на опрос топ-менеджеров в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Индекс предпринимательской уверенности в указанной сфере составил +6,2 п. п. В первом квартале он был на уровне -4,6 п. п.

6% руководителей компаний-оптовиков называют сложившееся экономическое положение в организации благоприятным. До этого их было на 1 п. п. больше. Хотя 7% топ-менеджеров указывает на неблагоприятную обстановку, тремя месяцами ранее таковых было 15%. 87% опрошенных посчитали положение в компании удовлетворительным (+9 п. п. за квартал).

Главным сдерживающим фактором развития, по мнению опрошенных, стала неплатежеспособность покупателей — ее отметили в 80% случаев. При этом по итогам первого квартала 2026-го на нее указывали в 44%. Также 53% глав компаний обратили внимание на высокий уровень налогов, прирост здесь — +15 п. п. По 30% топ-менеджеров высказались о недостатке финансовых средств (+13 п. п.) и недобросовестной конкуренции (данных нет). Еще 43% пожаловались на высокие транспортные расходы.

Напомним, по итогам второго квартала 54% руководителей компаний розничной торговли республики посетовали на высокие налоги (+14 п. п. за год).