54% руководителей в розничной торговле Удмуртии пожаловались на высокие налоги

Доля руководителей компаний по розничной торговле в Удмуртии, называющих высокий уровень налогов основным фактором, сдерживающим развитие бизнеса, увеличилась за год на 14 п. п. — до 54% во втором квартале. Такие данные приводит Удмуртстат со ссылкой на опрос топ-менеджеров в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В целом индекс предпринимательской уверенности в сфере в апреле—июне составил -6,8 п. п. За год он практически не изменился. 68% руководителей назвали положение компании удовлетворительным, что на 5 п. п. выше, чем годом ранее. 12% — благоприятным, здесь спад на 5 п. п. Еще 20% топ-менеджеров оценили положение организации как неблагоприятное.

Объем продаж во втором квартале увеличился у 27% компаний. Изменений в продажах в рознице не обнаружило 41% опрошенных. 32% представителей организаций указали на снижение объемов продаж.

Также руководители посетовали на высокий конкуренции в розничной торговле: за год доля тех, кто указал на этот сдерживающий фактор, увеличились на 14 п. п. — до 51%.

Среди других ограничений в отрасли — высокая арендная плата и недостаточный платежеспособный спрос покупателей. На это обратили внимание по 33% топ-менеджеров. Рост наблюдается и по такому фактору, как недостаток финансовых средств у организации — на 11 п. п. за год, до 27%. На высокую процентную ставку по коммерческим кредитам пожаловались 8% руководителей.

Напомним, по итогам первого квартала индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле в Удмуртии составлял -7,9 п. п.