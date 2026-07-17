Основатель золотодобытчика «Высочайший» выставил на продажу нефтяной проект в Коми за $30 млн

Один из основателей крупной золотодобывающей компании «Высочайший» Сергей Докучаев выходит из крупного нефтяного проекта в Коми, которым владеет вместе с бывшим замминистра энергетики Валерием Гариповым. Бизнесмены выставили на продажу две компании, имеющие лицензии на участки, с общей стоимостью $30 млн. Объявление размещено на площадке Nedraru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Прогнозные ресурсы участков составляют 18,5 млн тонн. При этом найти покупателей может быть сложно из-за дороговизны финансирования и геологической неопределенности. Господа Докучаев и Гарипов владеют по 50% в ООО «Нефтегеосервис» и НК «Севергеофизика», которые имеют лицензии на Ермоловский и Висовский участки.

Представитель продавцов рассказал, что продажа долей в компаниях направлена на привлечение инвестора для реализации проекта. С учетом ресурсной базы и доступности инфраструктуры объекты имеют потенциал для быстрого ввода в эксплуатацию.

Участки имеют доступ к железной дороге, линиям электропередач и нефтепроводу «Транснефти», а также к сезонным и круглогодичным дорогам. В 50–70 километрах от Ухты располагаются НПЗ ЛУКОЙЛа. Ермоловский участок уже имеет высокую изученность благодаря сейсморазведке. Висовский участок также изучен, но неравномерно.

По последним данным, на 2022 год господин Докучаев владел около 20% акций «Высочайшего», который входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России. Компания управляет семью фабриками с общей мощностью до 10,5 млн тонн руды в год. По данным СПАРК, в 2009 году бизнесмен приобрел по 10% в «Нефтегеосервисе» и НК «Севергеофизика», а в 2023 году увеличил свои доли до 50%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Скважина на выданье».