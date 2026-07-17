Скважина на выданье

Сергей Докучаев, один из основателей крупного золотодобытчика «Высочайший», намерен выйти из нефтяного проекта в Коми, которым владеет с бывшим замминистра энергетики Валерием Гариповым. Партнеры выставили на продажу за $30 млн две компании с лицензиями на участки, прогнозные ресурсы которых оцениваются в 18,5 млн тонн. Найти покупателей будет сложно, учитывая высокую геологическую неопределенность и дорогое финансирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Один из основателей золотодобытчика «Высочайший» (GV Gold) Сергей Докучаев и экс-замминистра энергетики Валерий Гарипов ищут покупателей на компании с лицензиями на нефтяные участки в Коми. Объявление о продаже опубликовано на площадке Nedraru в июле.

Господа Докучаев и Гарипов владеют по 50% в ООО «Нефтегеосервис» и ООО НК «Севергеофизика», которым принадлежат лицензии на Ермоловский и Висовский лицензионные участки соответственно. Прогнозные ресурсы по категории D0 (подготовленные) — 7,36 млн тонн и 11,13 млн тонн нефти. Срок действия лицензий — до конца 2028 года. Стоимость долей в двух компаниях — $30 млн, «Нефтегеосервис» оценен в $13 млн, НК «Севергеофизика» — в $17 млн.

Представитель продавцов сообщил “Ъ”, что доли в компаниях продаются в целях привлечения инвестора для реализации проекта в связи с высокой стоимостью банковского финансирования. С учетом ресурсной базы и инфраструктурной доступности объекты перспективны для быстрого ввода в эксплуатацию, добавили там.

Как сказано в объявлении о продаже, по участкам проходит железная дорога, ЛЭП, нефтепровод «Транснефти», круглогодичные и сезонные дороги, в 50–70 км в Ухте есть НПЗ ЛУКОЙЛа. У Ермоловского участка высокая изученность сейсморазведки, пробурено пять поисковых скважин. У Висовского изученность высокая, но неравномерная, в 2009 году работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования, пробурено семь скважин.

В 2006 году доли в «Нефтегеосервисе» и НК «Севергеофизика» приобрела польская Petrolinvest Рышарда Краузе, которого в 2008 году Forbes включил в рейтинг миллиардеров Восточной Европы с состоянием $1,3 млрд. Но до начала добычи дело так и не дошло. Впоследствии компания вышла из этих активов. Petrolinvest также вела разведку на нефтяных месторождениях в Казахстане, но бизнес в этой стране тоже оказался неуспешным. В 2021 году Petrolinvest подала заявление о банкротстве.

По последним данным, на 2022 год Сергей Докучаев владел около 20% «Высочайшего», который входит в топ-10 золотодобывающих компаний в России. Объединяет семь фабрик с общей мощностью до 10,5 млн тонн руды в год, доказанные и вероятные (P&P) запасы по JORC — 5,3 млн унций. Объем производства в 2025 году — 241 тыс. тонн унций. Согласно СПАРК, в «Нефтегеосервисе» и НК «Севергеофизика» господин Докучаев получил по 10% в 2009 году, а в 2023 году увеличил свои пакеты до 50%.

Руководитель проектов Strategy Partners Анна Васильева предупреждает, что ряд факторов может осложнить продажу. Главный из них — высокая стоимость заемного финансирования: при текущих ставках инвестиции в разведку становятся невыгодными, что продавец называет причиной выхода из проекта, указывает эксперт. Кроме того, продолжает она, ресурсы оценены лишь по прогнозной категории D0, что подразумевает высокую геологическую неопределенность и необходимость дополнительных вложений в сейсморазведку и бурение разведочных скважин.

Олег Жирнов, партнер направления инвестиций и рынков капитала Kept, говорит, что на рынке присутствует ряд схожих активов для продажи (см. “Ъ” от 6 августа 2025 года). Но, подчеркивает аналитик, учитывая высокий уровень ставок и неопределенность на мировом рынке нефти, инвесторам интересны в основном активы с понятной геологией, высоким подтверждением запасов, относительной простотой добычи и доступом к логистике и сбыту.

Анатолий Костырев