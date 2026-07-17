В России предложили ужесточить контроль за онлайн-продажей детских товаров
Общественная потребительская инициатива (ОПИ) и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) попросили власти ужесточить контроль за продажей детских товаров на маркетплейсах. Копии обращений обеих организаций есть в распоряжении «Ъ».
Свое обращение ОПИ направила уполномоченному при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой 10 июля. Организация попросила ограничить в России доступ к китайской платформе Poizon из-за распространения небезопасных детских товаров. Среди них — изделия для новорожденных, где превышена доля синтетических волокон, и обувь для детей ясельного возраста со стельками из материалов с содержанием химических волокон более 20%. Поскольку товары поставляют как трансграничные заказы, в случае причинения вреда потребители могут не получить компенсации, отметили авторы обращения.
В тот же день, 10 июля, АИДТ попросила премьер-министра Михаила Мишустина поменять подход к проверке карточек детских товаров на маркетплейсах из-за многочисленных нарушений. По нынешнему регулированию торговые площадки проверяют сведения о товарах исходя из заявленных продавцами кодов. Из-за неверных кодов информация об определенных товарах может в принципе не проверяться. В АИДТ утверждают, что в случае с детскими товарами неверные данные продавцы могут указывать намеренно, рассчитывая снизить нагрузку: в этой категории количество требований традиционно выше.
По данным АИДТ, объем продаж детских товаров в 2025 году составил 2,1 трлн руб. Доля онлайн-торговли в сегменте достигает 60–65%. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) отмечают, что детские товары входят в десять самых популярных категорий в электронной коммерции.
Подробнее — в материале «Ъ» «Маркетплейсам не до игр».
Инициативы по ужесточению контроля над продажей товаров через маркетплейсы не новы. Ещё в декабре 2024 года крупные российские торговые сети и банки призывали правительство ограничить демпинг и финансовую деятельность маркетплейсов, а также отменить льготный порог в 200 евро для ввоза товаров физлицами, чтобы создать более справедливые условия для российских производителей. В октябре 2025 года Минфин предлагал постепенное увеличение НДС на импортные товары, приобретаемые через маркетплейсы, что также направлено на выравнивание условий для отечественных и зарубежных продавцов. В апреле 2026 года Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) поддержала идею Минпромторга о единовременном введении НДС в размере 22% на такие товары с 2027 года, а также обнуление порога беспошлинного ввоза и распространение требований по маркировке на импортную продукцию.
Законодатели и регуляторы уже предпринимают шаги в сторону усиления контроля. Так, 9 июля 2025 года Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о платформенной экономике, которые призваны регулировать деятельность маркетплейсов и защитить интересы потребителей и продавцов. Эти законопроекты обязывают маркетплейсы, в частности, указывать в карточке товара данные о маркировке, декларациях соответствия и сертификатах. Глава Минпромторга Антон Алиханов также сообщал, что маркетплейсы обязались проверять жалобы покупателей через систему «Честный знак» и принимать меры против нарушителей, а усиление контроля необходимо для исключения нарушений при продаже маркируемых товаров в интернете. Кроме того, с 1 сентября 2025 года будет действовать усиленный контроль за маркированными товарами, когда информация из разрешительных документов будет сверяться со сведениями из реестров, например, Росаккредитации.