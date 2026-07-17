В России предложили ужесточить контроль за онлайн-продажей детских товаров

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) попросили власти ужесточить контроль за продажей детских товаров на маркетплейсах. Копии обращений обеих организаций есть в распоряжении «Ъ».

Свое обращение ОПИ направила уполномоченному при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой 10 июля. Организация попросила ограничить в России доступ к китайской платформе Poizon из-за распространения небезопасных детских товаров. Среди них — изделия для новорожденных, где превышена доля синтетических волокон, и обувь для детей ясельного возраста со стельками из материалов с содержанием химических волокон более 20%. Поскольку товары поставляют как трансграничные заказы, в случае причинения вреда потребители могут не получить компенсации, отметили авторы обращения.

В тот же день, 10 июля, АИДТ попросила премьер-министра Михаила Мишустина поменять подход к проверке карточек детских товаров на маркетплейсах из-за многочисленных нарушений. По нынешнему регулированию торговые площадки проверяют сведения о товарах исходя из заявленных продавцами кодов. Из-за неверных кодов информация об определенных товарах может в принципе не проверяться. В АИДТ утверждают, что в случае с детскими товарами неверные данные продавцы могут указывать намеренно, рассчитывая снизить нагрузку: в этой категории количество требований традиционно выше.

По данным АИДТ, объем продаж детских товаров в 2025 году составил 2,1 трлн руб. Доля онлайн-торговли в сегменте достигает 60–65%. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) отмечают, что детские товары входят в десять самых популярных категорий в электронной коммерции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Маркетплейсам не до игр».