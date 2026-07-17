Маркетплейсам не до игр

Общественники и бизнес-ассоциации пытаются убедить власти ужесточить контроль за продажей детских товаров в интернете. Участники рынка предложили заблокировать в России китайский маркетплейс Poizon, через который продавалась не соответствующая локальным требованиям продукция, и ужесточить контроль за карточками товаров на остальных площадках. Маркетплейсы проверяют сведения на них исходя из заявленных кодов, но продавцы могут менять данные для снижения нагрузки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Сразу две организации обратились к федеральным властям из-за рисков, связанных с реализацией детских товаров на маркетплейсах. Общественная потребительская инициатива (ОПИ) 10 июля передала уполномоченному при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой просьбу инициировать ограничение в России доступа к китайской платформе Poizon в России (ДЭВУ; ресурс thepoizon.ru) из-за распространения некачественных детских товаров (копия есть у “Ъ”). В аппарате детского омбудсмена “Ъ” оперативно не ответили.

В тот же день, 10 июля, Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) попросила премьер-министра Михаила Мишустина поменять подход к проверке карточек детских товаров на маркетплейсах из-за многочисленных нарушений (копия есть у “Ъ”). В аппарате правительства “Ъ” пояснили, что обращение получено и будет рассмотрено в установленном порядке.

Объем продаж детских товаров в 2025 году, по данным АИДТ, составил 2,1 трлн руб. Президент АИДТ Антонина Цицулина говорит, что доля онлайн-торговли в сегменте достигает 60–65%. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) говорят, что детские товары входят в десять самых популярных категорий в электронной коммерции. В январе—мае 2026 года объем их продаж составил 204,8 млрд руб., прибавив 20,3%. Это 3,5% от совокупного оборота онлайн-торговли.

В ОПИ считают, что Poizon систематически допускает продажу небезопасной детской продукции. Это, например, изделия для новорожденных, где превышена доля синтетических волокон, или обувь для детей ясельного возраста с вкладными стельками из материалов с содержанием химических волокон более 20%. Такая продукция не соответствует требованиям российского законодательства. Товары, замечают в ОПИ, поставляются из-за рубежа как трансграничные заказы. В случае причинения вреда рассчитывать на компенсацию потребителям будет сложно.

В Poizon “Ъ” пояснили, что компания готова рассмотреть любые вопросы, если они будут подтверждены конкретными материалами. Член Ассоциации юристов России Андрей Шарков, впрочем, замечает, что сам по себе детский омбудсмен в любом случае не сможет заблокировать сайт: такие полномочия есть только у Роскомнадзора.

В АИДТ считают, что системная проблема с качеством детских товаров может быть и на российских площадках.

С 1 августа операторы цифровых платформ должны проверять всю представленную о товарах информацию. Мероприятия включают сопоставление сведений о маркировке, нахождении в реестрах и проч. Но сличение, пишет АИДТ, осуществляется на основе кодов товарной номенклатуры и классификации продукции по виду экономической деятельности. Все эти сведения продавцы указывают самостоятельно, а маркетплейсы не могут их менять.

Из-за неверных кодов информация о товарах в отдельной товарной группе может в принципе не проверяться или проверяться по иной товарной группе, объясняют в АИДТ. Антонина Цицулина считает, что в случае детских товаров неверные данные продавцы могут указывать намеренно, рассчитывая снизить нагрузку: в этой категории количество требований традиционно выше. Такая политика приведет к увеличению доли некачественной продукции.

Иван Куликов, замглавы Минпромторга, в интервью «РИА Новости» 13 июля: «Доля российских товаров на рынке продукции для детей составляет около 35%».

Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров называет подмену классификационных кодов для снижения издержек распространенной практикой. Зарубежные товары так можно выводить из-под требований легализации в России, считает он. АИДТ предлагает решить проблему, обязав маркетплейсы фиксировать классификационные противоречия. Выявив их, оператор может, например, блокировать карточки товаров до разъяснений.

Хотя сами участники рынка онлайн-торговли не видят необходимости в ужесточении. У детских товаров всегда был усиленный надзор, говорит президент АКИТ Артем Соколов. Как считают в Wildberries, действующее регулирование уже достаточно четко распределяет ответственность между продавцом и платформой и сам маркетплейс постоянно мониторит витрину. В Ozon сообщили, что действуют в рамках установленных процедур.

Алина Мигачёва, Василий Берзин