Маркетплейсам не до игр
Контроль за онлайн-продажей детских товаров предлагают ужесточить
Общественники и бизнес-ассоциации пытаются убедить власти ужесточить контроль за продажей детских товаров в интернете. Участники рынка предложили заблокировать в России китайский маркетплейс Poizon, через который продавалась не соответствующая локальным требованиям продукция, и ужесточить контроль за карточками товаров на остальных площадках. Маркетплейсы проверяют сведения на них исходя из заявленных кодов, но продавцы могут менять данные для снижения нагрузки.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Сразу две организации обратились к федеральным властям из-за рисков, связанных с реализацией детских товаров на маркетплейсах. Общественная потребительская инициатива (ОПИ) 10 июля передала уполномоченному при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой просьбу инициировать ограничение в России доступа к китайской платформе Poizon в России (ДЭВУ; ресурс thepoizon.ru) из-за распространения некачественных детских товаров (копия есть у “Ъ”). В аппарате детского омбудсмена “Ъ” оперативно не ответили.
В тот же день, 10 июля, Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) попросила премьер-министра Михаила Мишустина поменять подход к проверке карточек детских товаров на маркетплейсах из-за многочисленных нарушений (копия есть у “Ъ”). В аппарате правительства “Ъ” пояснили, что обращение получено и будет рассмотрено в установленном порядке.
Объем продаж детских товаров в 2025 году, по данным АИДТ, составил 2,1 трлн руб. Президент АИДТ Антонина Цицулина говорит, что доля онлайн-торговли в сегменте достигает 60–65%. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) говорят, что детские товары входят в десять самых популярных категорий в электронной коммерции. В январе—мае 2026 года объем их продаж составил 204,8 млрд руб., прибавив 20,3%. Это 3,5% от совокупного оборота онлайн-торговли.
В ОПИ считают, что Poizon систематически допускает продажу небезопасной детской продукции. Это, например, изделия для новорожденных, где превышена доля синтетических волокон, или обувь для детей ясельного возраста с вкладными стельками из материалов с содержанием химических волокон более 20%. Такая продукция не соответствует требованиям российского законодательства. Товары, замечают в ОПИ, поставляются из-за рубежа как трансграничные заказы. В случае причинения вреда рассчитывать на компенсацию потребителям будет сложно.
В Poizon “Ъ” пояснили, что компания готова рассмотреть любые вопросы, если они будут подтверждены конкретными материалами. Член Ассоциации юристов России Андрей Шарков, впрочем, замечает, что сам по себе детский омбудсмен в любом случае не сможет заблокировать сайт: такие полномочия есть только у Роскомнадзора.
В АИДТ считают, что системная проблема с качеством детских товаров может быть и на российских площадках.
С 1 августа операторы цифровых платформ должны проверять всю представленную о товарах информацию. Мероприятия включают сопоставление сведений о маркировке, нахождении в реестрах и проч. Но сличение, пишет АИДТ, осуществляется на основе кодов товарной номенклатуры и классификации продукции по виду экономической деятельности. Все эти сведения продавцы указывают самостоятельно, а маркетплейсы не могут их менять.
Из-за неверных кодов информация о товарах в отдельной товарной группе может в принципе не проверяться или проверяться по иной товарной группе, объясняют в АИДТ. Антонина Цицулина считает, что в случае детских товаров неверные данные продавцы могут указывать намеренно, рассчитывая снизить нагрузку: в этой категории количество требований традиционно выше. Такая политика приведет к увеличению доли некачественной продукции.
Иван Куликов, замглавы Минпромторга, в интервью «РИА Новости» 13 июля:
«Доля российских товаров на рынке продукции для детей составляет около 35%».
Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров называет подмену классификационных кодов для снижения издержек распространенной практикой. Зарубежные товары так можно выводить из-под требований легализации в России, считает он. АИДТ предлагает решить проблему, обязав маркетплейсы фиксировать классификационные противоречия. Выявив их, оператор может, например, блокировать карточки товаров до разъяснений.
Хотя сами участники рынка онлайн-торговли не видят необходимости в ужесточении. У детских товаров всегда был усиленный надзор, говорит президент АКИТ Артем Соколов. Как считают в Wildberries, действующее регулирование уже достаточно четко распределяет ответственность между продавцом и платформой и сам маркетплейс постоянно мониторит витрину. В Ozon сообщили, что действуют в рамках установленных процедур.