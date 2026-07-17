В подмосковных Бронницах вспыхнул пожар в промышленной зоне

Крупный пожар вспыхнул в промышленной зоне в подмосковных Бронницах. Площадь возгорания уточняется, сообщает ГУ МЧС России по Московской области на своем сайте.

«Сообщение о пожаре поступило по адресу: Бронницы, Производственный проезд. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение на открытой территории в промышленной зоне», — рассказали в ведомстве.

Огнем повреждено несколько автомобилей. К тушению привлечено 58 человек и 20 единиц техники, добавили в МЧС. О пострадавших информации нет.