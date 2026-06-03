«Союзмультфильм» отсудил 40 тысяч рублей у ИП из Удмуртии из-за «Котенка Гав»

АО «Киностудия “Союзмультфильм”» выиграло суд против индивидуального предпринимателя из Удмуртии из-за нарушения авторских прав при продаже одежды с изображением персонажей из мультфильма «Котенок Гав». Соответствующее дело «Ъ-Удмуртия» обнаружил в Картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэрография с изображением героя мультфильма «Котенок Гав» на автомобиле

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Аэрография с изображением героя мультфильма «Котенок Гав» на автомобиле

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

ИП Наталья Ракитянская из села Сюмси реализовывала в магазинах одежды товары с изображением «Котенка Гав» и «Щенка Шарика». Судебная инстанция решила истребовать доказательства по делу. ИП заплатит 40 тыс. руб.

Напомним, в апреле 2026 года студия «Мельница» отсудила у ижевского ИП 30 тыс. руб. за продажу белья с персонажами из мультфильма «Лунтик».