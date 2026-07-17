Дело о травме подростка на аттракционе в Стерлитамаке направят в суд

Суд в Стерлитамаке рассмотрит уголовное дело оператора пульта управления ООО «Управление парковым хозяйством», которая работала в парке аттракционов имени Юрия Гагарина. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в мае этого года обвиняемая включила аттракцион вращательного движения «Вальс-ракушка», не убедившись после окончания посадки в отсутствии людей в зоне катания и не проконтролировав применение элементов безопасности пассажиров.

В этот момент школьник, находясь в зоне движущихся механизмов карусели, упал и был зажат между частями конструкции. Пострадавший получил травмы, его здоровью причинен тяжкий вред.

Обвиняемая признала вину.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело направят в суд.

Как сообщал «Ъ-Уфа», после инцидента премьер-министр Башкирии Андрей Назаров поручил гостехнадзору республики усилить проверки аттракционов.

Майя Иванова